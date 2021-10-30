Смолов пропустит матч с «Нижним Новгородом» из-за ложноположительного теста на коронавирус

Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов сдал сомнительный тест на коронавирус и теперь не сможет принять участие в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Нижним Новгородом».

«Фёдор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни COVID-19. В числе всех игроков команды он был планово вакцинирован в апреле этого года. На данный момент медицинский штаб «Локомотива» расценивает результат его анализа как ложноположительный», — сообщает пресс-служба столичной команды.

Смолов последнюю неделю тренировался по индивидуальной программе.

Игра «Нижний Новгород» — «Локомотив» пройдёт 30 октября в городе на берегах Волги. Матч начнётся в 19:00 мск.

Железнодорожники, набравшие 21 очко, занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 14 очками идёт на 12-м месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29 очков).

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Локомотива» пополнил немецкий специалист.