Смолов пропустит матч с «Нижним Новгородом» из-за ложноположительного теста на коронавирус
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«Фёдор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни COVID-19. В числе всех игроков команды он был планово вакцинирован в апреле этого года. На данный момент медицинский штаб «Локомотива» расценивает результат его анализа как ложноположительный», — сообщает пресс-служба столичной команды.
Смолов последнюю неделю тренировался по индивидуальной программе.
Игра «Нижний Новгород» — «Локомотив» пройдёт 30 октября в городе на берегах Волги. Матч начнётся в 19:00 мск.
Железнодорожники, набравшие 21 очко, занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 14 очками идёт на 12-м месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29 очков).
Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Локомотива» пополнил немецкий специалист.