Проблемы с визой, дружба с соперником и рекорды Хабиба: о чём говорили Минаков, Токов и Нурмагомедов перед Bellator 269

В ходе виртуальной пресс-конференции Виталий Минаков признался, что намерен продолжить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. По словам экс-чемпиона Bellator в тяжёлом весе, он настроен полноценно вернуться в американский промоушен и вновь завоевать титул. В свою очередь боец среднего веса Анатолий Токов рассказал о хороших отношениях со своим соперником Шарафом Давлатмуродовым, а Усман Нурмагомедов объяснил, какие проблемы у него возникли при подготовке к турниру Bellаtor в Москве, и ответил, ставит ли перед собой цель превзойти достижения двоюродного брата — Хабиба Нурмагомедова.

В субботу на «ВТБ Арене» состоится турнир Bellator 269, главным боем которого станет дуэль ветеранов Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Также на шоу выступят экс-чемпион организации в тяжёлом весе Виталий Минаков, седьмой номер лёгкого дивизиона Усман Нурмагомедов и топ-боец средней категории Анатолий Токов. В преддверии мероприятия спортсмены провели виртуальную пресс-конференцию, в ходе которой ответили на вопросы журналистов.

«Новый пояс изменился в дизайне — хочу себе такой»

Во второй по значимости схватке вечера состоится возвращение в клетку Виталия Минакова. Экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе в последний раз бился в августе 2019 года. Тогда он нокаутировал Тимоти Джонсона. Однако затем последовал длительный простой: сначала россиянин никак не мог получить визу в США, а затем началась пандемия. Однако, как отметил спортсмен, сейчас он находится в отличной форме.

«Простой случился не по моей вине. Но я продолжал тренироваться, хоть и без соревновательной практики. Сейчас достаточно хорошо себя чувствую. Два с половиной месяца подготовки показали, что я нахожусь в форме, в которой могу успешно выступать», — считает боец.

Соперником Виталия на турнире в Москве станет Саид Соума. На данный момент 28-летний американец одержал семь побед и потерпел два поражения. В Bellator он выходил в клетку дважды, причём верх взял лишь один раз — в июле нокаутировал Ронни Маркеса. По словам Минакова, бойцы хорошо знают друг друга по American Top Team — одному из ведущих клубов по подготовке бойцов смешанных единоборств в США.

«Мы неоднократно тренировались в ATT вместе, стояли в парах на тренировках по борьбе у Стива Мокко. Могу назвать Саида универсальным бойцом. Он очень чувствительный, гибкий, взрывной. Соума — очень хороший спарринг-партнёр, думающий боец. Саид лукавит, когда говорит, что будет делать ставку на борьбу. Это не самая сильная его сторона. Но буду рад, если он всё-таки захочет побороться. Это моя стихия», — добавил Минаков.

При этом 36-летний спортсмен признался, что ему не так важно, с каким соперником сражаться и на какой строчке рейтинга он окажется после боя. Первостепенно просто выйти в клетку после такой большой паузы и начать борьбу за возвращение титула.

«Моя главная мотивация — полноценно вернуться в организацию и конкурировать за титул. У меня были разные этапы в жизни, в какой-то момент думал завершить спортивную карьеру. Но сегодня ясно понимаю, что хочу дальше выступать. У меня есть силы завоевать титул. Хочу вернуть пояс назад. Тем более он сейчас изменился в плане дизайна. Хочу такой себе», — пошутил Минаков.

При этом Виталий не рассматривает варианты продолжения карьеры в России, если всё-таки не получится решить вопрос с американской визой.

«Выступать где-то, кроме западных организаций, я не вижу смысла. В российские промоушены не хочется уходить — организации на два порядка ниже. Был проделан большой путь, чтобы выступать на высоком уровне. Если не восстановят визу, не буду же я ждать следующего турнира в России. Может быть, он будет через год, два, или его вообще не будет», — высказал своё мнение боец.

«Подерёмся и продолжим дружить»

Ещё одним боем турнира, к которому приковано особое внимание, станет противостояние Анатолия Токова и экс-бойца ACA Шарафа Давлатмуродова. Что касается воспитанника Фёдора Емельяненко, победа способна вернуть его в список претендентов на пояс в средней весовой категории, обладателем которого на данный момент является Гегард Мусаси.

«В субботу выиграю — и обещают дать бой за пояс. Если надо будет долго ждать, думаю, можно провести ещё один поединок. Как побеждать Мусаси? Так же, как и всех остальных», — рассказал Токов.

Боец также, как и Минаков, долгое время не выступал. В октябре 2019 года он продлил беспроигрышную серию до пяти боёв, однако после этого ни разу не смог войти в клетку.

«Сначала был коронавирус. Несколько раз отменялись бои, затем закончилась виза, а получить новую из-за COVID-19 не было возможности. И вот теперь это удалось», — объяснил Анатолий.

Со своим соперником по турниру Bellator 269 россиянин хорошо знаком. Как признался Токов, в 2017 году на сборах они с Шарафом даже жили в одном номере и часто проводили спарринги.

«Честно говоря, даже общаемся. Когда нам предложили бой, то созвонились и решили: подерёмся, а потом будем дальше дружить. Такая у нас работа. До того, как нам предложили бой, Шафар звал к себе на сборы. Он разносторонний спортсмен. Хорошо борется и бьёт. Схватка будет интересной. Это не проходной соперник», — считает Анатолий.

Непросто будет Токову в субботу ещё и потому, что в турнире также принимает участие его брат Владимир, которому предстоит дуэль с французом Аймаром Гуи.

«Он дерётся раньше меня, поэтому буду знать, что у него там. С другой стороны, это хорошо, что мы готовимся вместе. Мне хочется быть рядом, но это тяжело, когда дерёшься сам», — объяснил Токов.

«Важно не одержать больше побед, а остаться непобеждённым»

Героем вечера может стать Усман Нурмагомедов. Двоюродный брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе хотел выступить на родине, и такая возможность у него появилась. Спортсмен на пресс-конференции находился в хорошем расположении духа и положительно оценил свою форму.

«Рад, что мне дали возможность выступить на родной земле. На турнире будет много родных и близких: это одновременно и давит, и мотивирует. Думаю, справлюсь с волнением. В субботу вечером покину клетку победителем. Подготовка прошла хорошо, чувствую себя прекрасно. Сейчас подсгоним вес и будем готовы к бою», — сказал Нурмагомедов.

При этом подготовка к бою с финном Патриком Пиетилой проходила не так гладко, как хотелось бы. Главный тренер Усмана Хавьер Мендес заболел коронавирусом во время сбора, и бойцу пришлось заниматься без его физического присутствия.

«Он прилетел и заразился — не знаю как. Сидел дома две недели. Но Хавьер смотрел бои, говорил, что делать, как работать. Составил весь план на бой. В целом всё нормально. После предыдущего тренировочного лагеря много времени не прошло, поэтому форму я сильно не растерял», — считает Усман.

Не обошлось на пресс-конференции без вопросов, касающихся Хабиба Нурмагомедова и сравнения двух братьев. Усмана, например, спросили, сможет ли он обогнать экс-чемпиона UFC по количеству побед.

«Не знаю, честно сказать. Дело не в том, чтобы одержать больше побед, а остаться непобеждённым. Если всё это не наскучит мне, то, возможно, и смогу обойти Хабиба. Но у меня в голове нет цели это сделать», — сказал Нурмагомедов.

При этом боец не исключает, что из Хабиба может получиться отличный тренер, так как он очень целеустремлённый и всегда добивается того, чего хочет.

Также журналистов интересовал вопрос, планирует ли Усман побороться за титул Bellator в лёгкой весовой категории. Россиянин отметил, что пока не строит долгосрочных планов.

«Сейчас главная задача — подраться в Москве, может, потом и обдумаем данный вопрос. Сейчас сфокусирован на своём бое. Я отдаю себя полностью тренировкам, занимаюсь», — отмечает Нурмагомедов.