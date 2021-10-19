Минаков: хочу вернуть пояс чемпиона Bellator

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков заявил о намерении вновь побороться за титул.

«Главная мотивация — это полноценно вернуться в организацию и конкурировать за титул. У меня есть интерес к этому. Были разные этапы и отношение к продолжению спортивной карьеры. В какой-то момент думал о том, чтобы закончить. Но на сегодняшний день очень ясно понимаю, что есть желание выступать и силы, чтобы завоевать титул. Вся моя карьера в смешанных единоборствах — никогда не относился к ней серьёзно. До Bellator это было как хобби, способ отвлечься от борьбы (много лет проводил, занимаясь ею). Когда появились MMA, это было как глоток свежего воздуха. В Bellator у меня появилась мотивация, стал думать, чтобы профессионально заниматься боями. В 2013 году переориентировался на MMA. Но у меня не было чёткого понимания, что я хочу этим заниматься долго. Сегодня чётко понимаю, что хочу этим спортом заниматься ещё какое-то время. Заниматься ради того, чтобы заниматься, неинтересно. Хочу вернуть пояс назад. Тем более что он сейчас изменился в плане дизайна. Хочу такой себе», — сказал Минаков на пресс-конференции.

Россиянин был чемпионом Bellator в тяжёлом весе с 2013 по 2014 год.

Ранее Минаков заявил, что не собирается завершать карьеру.