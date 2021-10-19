Минаков заявил, что не собирается завершать карьеру

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Бывший чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков заявил, что пока не собирается завершать карьеру.
Минаков заявил, что не собирается завершать карьеру
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«За это время мысль завершить карьеру лично меня не посещала. Она меня посещала гораздо раньше, когда я выступал в России. В это время больше думал, как мне вернуть возможность выступать в США. На данный момент у меня хороший контракт, действующий. У меня по нему ещё четыре боя. Но мысли закрадывались, что если его не будет, то не будет возможности выступать», — сказал Минаков на пресс-конференции.

«Выступать где-то, кроме западных организаций, не вижу смысла. В российские промоушены не хочется уходить — организации на два порядка ниже. Был проделан большой путь, чтобы выступать на высоком уровне. Если не восстановят визу, не буду же я ждать следующего турнира в России? Может быть, он будет через год, через два, может, вообще не будет», — сказал он.

Минаков встретится в поединке с американцем Саидом Соумой 23 октября на турнире Bellator 269, который пройдёт в Москве.

Ранее Минаков рассказал, в какой форме находится перед первым боем за два года.

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