Минаков заявил, что не собирается завершать карьеру

Бывший чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

«За это время мысль завершить карьеру лично меня не посещала. Она меня посещала гораздо раньше, когда я выступал в России. В это время больше думал, как мне вернуть возможность выступать в США. На данный момент у меня хороший контракт, действующий. У меня по нему ещё четыре боя. Но мысли закрадывались, что если его не будет, то не будет возможности выступать», — сказал Минаков на пресс-конференции.

«Выступать где-то, кроме западных организаций, не вижу смысла. В российские промоушены не хочется уходить — организации на два порядка ниже. Был проделан большой путь, чтобы выступать на высоком уровне. Если не восстановят визу, не буду же я ждать следующего турнира в России? Может быть, он будет через год, через два, может, вообще не будет», — сказал он.

Минаков встретится в поединке с американцем Саидом Соумой 23 октября на турнире Bellator 269, который пройдёт в Москве.

Ранее Минаков рассказал, в какой форме находится перед первым боем за два года.