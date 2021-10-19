Минаков рассказал, в какой форме находится перед первым боем за два года

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился ожиданиями от поединка с американцем Саидом Соумой.

«Действительно, к сожалению, было два года простоя. Не по моей вине, не потому, что я так хочу. Не могу получить американскую визу. Но я продолжал тренироваться, хоть и без соревновательной практики. Несмотря на простой, достаточно хорошо себя чувствую, поддерживал форму. Два с половиной месяца подготовки показали, что я нахожусь в форме, в которой могу успешно выступать», — сказал Минаков на пресс-конференции.

Бой россиянина с Соумой состоится 23 октября на турнире Bellator 269, который пройдёт в Москве.

Свой последний поединок Минаков провёл 24 августа 2019 года, тогда он нокаутировал американца Тимоти Джонсона.

Ранее Габдуллин заявил, что Минакову нужно заниматься общественной и социальной деятельностью.