В шаге от повторения командного рекорда: российские борцы выиграли медальный зачёт на чемпионате мира в Осло

Сборная России по борьбе превзошла всех соперников по количеству завоёванных наград на чемпионате мира в Осло. Отечественные спортсмены взяли 18 медалей, недобрав всего одну награду до повторения командного рекорда. При этом борцам греко-римского стиля удалось в пятый раз подряд выиграть медальный зачёт. В последние два дня Зураби Гедехаури и Назир Абдуллаев стали обладателями серебра, а Степан Марянян и Артур Саргсян — бронзы.

В Осло подошёл к концу чемпионат мира по борьбе. В заключительные два дня соревнований сборная России завоевала ещё четыре медали, что позволило отечественным спортсменам стать лидерами по общему количеству наград на турнире. Также борцы греко-римского стиля в пятый раз подряд выиграли командный зачёт. Правда, у «классиков» так и не прибавилось золотых медалей после победы Романа Власова, хотя двое россиян находились в одном шаге от награды высшей пробы.

Отличный шанс стать чемпионом был у Зураби Гедехаури, выступавшего в самой тяжёлой весовой категории — до 130 кг. Чтобы пробиться в финал, борцу грузинского происхождения нужно было сотворить сенсацию и пройти своего земляка Якоба Каджаю, который на Играх в Токио стал серебряным призёром. В этом году они уже встречались на чемпионате Европы, и тогда победу одержал представитель Грузии. Но Гедехаури сумел взять реванш, воспользовавшись проигранным челленджем Каджаи.

Его соперником по решающей схватке стал молодой иранец Али Акбар Юсефи. Поначалу россиянину удавалось контролировать своего противника, но очень быстро стала заметной разница в физической форме. Гедехаури быстро потратил все силы и не сопротивлялся, когда Юсефи просто раз за разом выталкивал его с ковра. Итоговый счёт составил 5:1 в пользу иранца.

В Осло вообще было немало российско-иранских противостояний за золото, и в четвёртый раз представители двух стран встретились в весовой категории до 67 кг. Здесь перевес был явно на стороне иранского спортсмена. Назиру Абдуллаеву, дебютировавшему на чемпионатах мира в 30 лет, противостоял олимпийский чемпион Мохаммад Гераи. На пути к финалу он отметился и победой на туше, уступив при этом по очкам, и досрочно выигранной схваткой со счётом 11:0, в то время как Абдуллаев шёл к главному поединку турнира более тернистым путём.

В первом периоде решающей схватки Абдуллаев был лишён права побороться в партере, но зато смог на удивление легко вырваться из обратного захвата и вернуться в стойку, когда сам оказался в партере. У Гераи финал явно не задался, и некоторое время он всем своим видом показывал, что уже растерял нужные кондиции. Однако это впечатление оказалось обманчивым. После перерыва иранец резко прошёл в корпус и бросил Абдуллаева на спину, заработав тем самым ключевые четыре очка. Российский борец пытался отыграться и чуть не сократил отставание до минимума, но всё-таки потерпел поражение.

Остальные медали российских борцов в последние дни первенства планеты были с бронзовым оттенком. В весе до 60 кг страну представлял чемпион мира 2018 года Степан Марянян. В четвертьфинале он встретился с молдаванином Виктором Чобану и повёл с разницей в три очка, но всё-таки уступил.

Благодаря тому, что Чобану и в полуфинальном поединке с армянином Геворгом Гарибяном совершил героический камбэк и победил, уступая 0:6, Марянян отправился в утешительный турнир. Там он уже не упустил свой шанс и в схватке с борцом из Армении завоевал свою четвёртую медаль чемпионатов мира.

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«Когда последняя схватка — победная и ты покидаешь чемпионат мира с медалью, есть небольшое удовлетворение, но я сюда приехал за золотом и должен был выигрывать. Я знаю, что такое приезжать домой без медали. Хорошо, что есть хотя бы бронза, но это не та медаль, которую я хотел и которую от меня ждали. Я выигрывал чемпионат мира, у меня уже было золото, я в пятый раз на этих соревнованиях, и победа была мне по силам, я мог, я был в хорошей форме, без проблем сделал вес, но, видимо, было не суждено. Обидное поражение в четвертьфинале: вёл в счёте и...» — оценил своё выступление 30-летний борец.

В весе до 97 кг честь сборной вместо олимпийского чемпиона Мусы Евлоева пытался отстоять новобранец Артур Саргсян. Дебют на столь высоком уровне едва не оказался провальным — 23-летний борец в первом поединке поначалу выигрывал у иранца Мохаммада Сарави, но упустил всё своё преимущество во втором периоде.

К счастью для россиянина, бронзовый призёр токийской Олимпиады в итоге добрался до финала, и у Артура появилась возможность сразиться с его соперниками за бронзу. Каждого из них Саргсян победил с разницей в пять очков и смог утешить себя первой наградой с первенства планеты.

Всего на чемпионате мира в Осло сборная России завоевала 18 медалей — на одну меньше, чем на прошлом турнире, который стал для неё самым успешным по этому показателю. Хотя по количеству золота команда оказалась позади Ирана, США и Японии, по общему числу наград она осталась недосягаемой. С 2013 года российские борцы непременно оказываются лидерами по этому показателю на чемпионатах мира.