Сражение в Глазго, разгром в Андорре-ла-Велье и победа Украины в Хельсинки: как завершился 7-й тур отбора к ЧМ-2022

Сборная Украины одержала первую победу в квалификации первенства планеты. Соседям удалось на выезде обыграть Финляндию. Шотландия дважды уступала Израилю в счёте и не реализовала пенальти, но вырала три очка на 94-й минуте. Англия отправила пять безответных мячей в ворота Андорры. Швеция разгромила Косово, а Литва сенсационно оказалась сильнее в противостоянии с Болгарией. Как завершился седьмой тур отбора к ЧМ-2022 — в материале RT.

Дебютный успех Украины

Сборная Украины только в седьмом туре отборочного этапа сумела одержать первую победу. Все предыдущие пять матчей соседи свели вничью. Очки они делили как с действующими чемпионами мира французами, так и с казахстанцами, и с финнами. В субботу неудачная серия, наконец, прервалась в Хельсинки, где гости обыграли Финляндию, прямого конкурента в борьбе за попадание в стыки, — 2:1.

Подопечные Александра Петракова удачно начали встречу и уже на четвёртой минуте открыли счёт. Андрей Ярмоленко отличился ударом из-за пределов штрафной с «нерабочей» правой ноги. Соперник ответил на это голом своей главной звезды Теэму Пукки. Но украинцы моментально снова вышли вперёд. Роман Яремчук, до того ассистировавший партнёру, на этот раз отличился самостоятельно.

Хозяева несмотря на все старания больше не смогли пробить Андрея Пятова. Опытный вратарь установил сразу два статистических достижения. Во-первых, он провёл сотый поединок за сборную. Во-вторых, в возрасте 37 лет 3 месяцев и 11 дней стал самым старым футболистом в её истории.

Дебютную победу в отборе одержала и Босния и Герцеговина, которая также продолжает борьбу за вторую строчку в группе D. Теперь всё должно решиться в двух матчах с «жовто-блакитными», один из которых состоится на следующей неделе во Львове, а другой — в ноябре в Зенице.

Рабочий разгром от Швеции

Если в предыдущем квартете Франция практически обеспечила себе прямую путёвку на мундиаль, то в группе B на неё до сих пор претендуют сразу три команды — Испания, Швеция и Греция. Два последних коллектива в субботу одержали дежурные победы. Скандинавы дома разгромили Косово — 3:0. Открыть счёт им помог Виктор Классон. После удара полузащитника «Краснодара» головой футболист соперника сыграл рукой, и судья спустя несколько минут, ушедших на просмотр повторов, указал на «точку».

Пенальти за аналогичное нарушение правил решило всё и в противостоянии греков с Грузией. Вплоть до 90-й минуты эллины не могли открыть счёт, пока Гурам Гиорбелидзе не вынудил арбитра назначить одиннадцатиметровый. Чтобы принять верный вердикт ему также потребовалась помощь VAR. В результате Анастасиос Бакасетас одиннадцатиметровый реализовал, а в добавленное время Димитриос Пелькас удвоил преимущество гостей — 2:0.

Теперь лидируют в октете по потерянным очкам шведы, которые набрали на один балл меньше, чем испанцы, но располагают встречей в запасе. Вероятно, всё решит очное противостояние оппонентов в ноябре. Сохраняют шансы на первое место и греки, которым ещё предстоит встретиться с обоими конкурентами.

Сенсация от Литвы

В группе С сражение за прямое попадание на мундиаль продолжают Италия и Швейцария. Пока действующие чемпионы континента были заняты в Лиге наций, альпийцы дома одержали важнейшую победу над Северной Ирландией — 2:0 и по потерянным очкам догнали «Скуадру Адзурру». Встреча получилась для фаворита непростой, но в концовке каждого из таймов он проводил разящую контратаку и забивал. Открыть же счёт удалось экс-хавбеку ЦСКА Стивену Цуберу. А гости бо́льшую часть игры вынуждены были действовать в меньшинстве после удаления Джамаля Льюиса.

В другом противостоянии октета грянула громкая сенсация. Литва, которая до этого не набрала в квалификации ни одного очка, дома неожиданно оказалась сильнее Болгарии — 3:1. Попутно прибалты прервали девятиматчевую серию из поражений во всех турнирах и помогли Швейцарии практически гарантировать себе вторую строчку. Ведь отставание болгар и северных ирландцев теперь составляет шесть очков.

Пожар на стадионе в Андорре

Накануне встречи Андорры и Англии на стадионе «Насьонал» произошёл пожар. Огонь серьёзно повредил газон на бровке, а также скамейку запасных. Но проведению матча это не помешало, и местные болельщики стали свидетелями ожидаемого разгрома аутсайдера со счётом 0:5.

Женская бригада судей во главе с украинкой Екатериной Монзуль не засчитала первый гол гостей за авторством Бена Чилуэлла, но, посовещавшись с коллегами на VAR, изменила своё решение. В дальнейшем британцам удалось отличиться ещё четырежды. Единственным положительным моментом для хозяев стал отражённый Хосе Гомесом пенальти от Джеймса Уорд-Прауса, но полузащитник «Саутгемптона» тут же добил мяч в сетку. А в концовке балл за результативность в составе англичан набрал даже вратарь Сэм Джонстон, который со своей половины сильно ввёл мяч на ход Джеку Грилишу.

С аналогичным счётом разгромила Сан-Марино сборная Польши — 5:0. Удивительно, но во встрече с таким скромным оппонентом ни разу не удалось забить лучшему бомбардиру в истории команды Роберту Левандовски. Да и большое количество голов не помогло ей вернуться на второе место, ведь Албания в параллельной встрече вырвала победу с минимальным счётом над Венгрией. Однако уже во вторник соперники сойдутся в Тиране.

Невероятная концовка от Шотландии

Единственной командой, которая до сих пор не теряла очков в европейской квалификации ЧМ-2022, остаётся Дания. Действующий бронзовый призёр чемпионата Европы выиграл все матчи в группе F. В субботу подопечные Каспера Юльманна ожидаемо разгромили на выезде Молдавию — 4:0. Все мячи они забили ещё до перерыва.

Впрочем, куда более важным получилось противостояние Шотландии и Израиля, которые ведут борьбу за попадание в стыки. И эта встреча также получилась богатой на голы. Началась она крайне неудачно для британцев. Уже на пятой минуте Эран Захави со штрафного отправил мяч в створ. Отыгрались хозяева в середине первого тайма благодаря красивому выстрелу Джона Макгинна. Однако спустя всего пару минут гости после розыгрыша стандарта снова вышли вперёд.

В концовке первого тайма коллектив Стива Кларка заработал пенальти, но Линдон Дайкс исполнил его крайне бесхитростно, и Омар Марсиано ногой отразил удар прямо по центру. Однако после этой неудачи шотландцы только разозлились и во второй половине встречи проявили характер. Для начала Дайкс исправился, замкнув подачу с фланга. Развязка же наступила на 94-й минуте, когда Скотт Мактоминей после подачи углового с близкого расстояния отправил снаряд в створ — 3:2. Так Шотландия сделала важный шаг к тому чтобы занять второе место, ведь от Израиля и Австрии команду за три тура до финиша отделяют четыре балла.