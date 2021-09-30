«Спутник V» под вопросом: МОК обязал спортсменов пройти вакцинацию перед зимней Олимпиадой в Пекине

Участникам зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине нужно будет пройти вакцинацию от коронавируса. В противном случае при въезде в Китай им придётся соблюдать изоляцию в течение 21 дня. Ограничения распространяются в том числе на спортсменов. В МОК пока не подтвердили, что вакцина «Спутник V» будет разрешена к использованию. При этом на трибуны будут допущены исключительно местные болельщики.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, как в условиях пандемии коронавируса пройдут зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Соревнования будут проведены при определённых ограничениях как для болельщиков, так и для спортсменов. Последним может понадобиться 21-дневная изоляция перед приездом в Китай.

Исполком МОК провёл встречу с организационным комитетом Игр и принял предложенные им принципы, направленные на безопасное проведение соревнований. Все требования были согласованы с китайскими властями. В октябре и декабре МОК дополнительно выпустит уточнённые рекомендации для всех участников Олимпиад, но уже сейчас стали известны общие правила, которым нужно будет следовать.

В первую очередь всем, кто приедет в Пекин, в том числе спортсменам, необходимо будет пройти вакцинацию от коронавируса. Это позволит сразу же по приезде в страну оказаться в закрытом «пузыре» и перемещаться внутри него. В противном случае гостям Олимпиады нужно будет соблюдать карантин в течение 21 дня — этот срок превышает даже сам период проведения соревнований. Организаторы пообещали, что учтут, если у спортсмена будут противопоказания к вакцинации.

Требование об обязательной вакцинации для участия в соревнованиях не стало чем-то новым для спорта. Так, оргкомитет зимней Универсиады в Люцерне, которая пройдёт в декабре 2021 года, уже потребовал от всех членов делегаций пройти полный курс вакцинации, не оставив при этом в качестве альтернативы уход на самоизоляцию.

По утверждению МОК, на Олимпийских играх можно будет использовать любую вакцину, признанную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) либо другими международными организациями. Разрешены будут и вакцины, официально одобренные странами, откуда приедут спортсмены, но более конкретной информации на этот счёт МОК пока не озвучил.

Например, оргкомитет Олимпиады пока не может подтвердить, что вакцина «Спутник V» будет официально разрешена. Препарат на данный момент не признан ни ВОЗ, ни Китаем, однако именно им с высокой долей вероятности будут привиты российские спортсмены.

Стоит отметить, что требование о вакцинации перед приездом в Китай может исходить и от самих делегаций, которые намерены приехать на Олимпиаду. Так, Олимпийский комитет США уже объявил, что в состав команды смогут войти только те спортсмены, которые пройдут курс вакцинации к 1 ноября.

Спортсменам, тренерам, журналистам и персоналу, получившему допуск, придётся оставаться в «пузыре» на протяжении всего времени пребывания в стране и перемещаться только по объектам внутри него, для чего будет организован отдельный транспорт. Заселять гостей Олимпиады будут в специальные гостиницы Пекина. Всем участникам соревнований, в том числе спортсменам из Китая, нужно будет проходить ежедневное тестирование на коронавирус.

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Хорошей новостью для Олимпийских игр стало сообщение, что на стадионы будут допущены зрители и пустых трибун, как на Играх в Токио, не будет. Однако посетить соревнования смогут только жители материкового Китая. Иностранным болельщикам, в том числе из Гонконга и Макао, билеты продаваться не будут. Желающим увидеть соревнования воочию также нужно будет соблюдать определённые меры защиты от коронавируса, но они пока не определены.

В МОК приветствовали решение китайских властей пустить зрителей на трибуны и выразили надежду, что это поможет популяризировать зимние виды спорта среди местных жителей. В комитете сожалеют, что иностранным болельщикам не удастся посетить Поднебесную, и призывают их отнестись с пониманием к такому решению.

Что касается глав государств и других официальных представителей, которые традиционно посещают Олимпийские игры и присутствуют на церемониях открытия и закрытия, то МОК пока не раскрыл информацию по их допуску. На данный момент известно, что президент России Владимир Путин намерен приехать в Китай во время соревнований. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. Конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества», — цитирует Лаврова РИА Новости.