Олимпиада в Пекине пройдёт без иностранных болельщиков
- Reuters
- © Tingshu Wang
Как сообщается на официальном сайте МОК, билеты на соревнования будут распространяться только среди жителей Китая.
Также отмечается, что иностранные журналисты, допущенные на Олимпийские игры, будут ежедневно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.
Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что участие игроков Национальной хоккейной лиги в олимпийском турнире в Пекине в 2022 году может привлечь внимание к Играм миллионов болельщиков.