Олимпиада в Пекине пройдёт без иностранных болельщиков

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут без иностранных болельщиков.

Как сообщается на официальном сайте МОК, билеты на соревнования будут распространяться только среди жителей Китая.

Также отмечается, что иностранные журналисты, допущенные на Олимпийские игры, будут ежедневно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что участие игроков Национальной хоккейной лиги в олимпийском турнире в Пекине в 2022 году может привлечь внимание к Играм миллионов болельщиков.