За пять метров: как Сидорова показала лучший результат в прыжках с шестом за 12 лет и выиграла Бриллиантовую лигу

Россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе, не встретив сопротивления в турнире прыгунов с шестом. Спортсменка преодолела планку на высоте 5,01 м, показав пятый результат в истории и лучший за последние 12 лет. Помимо неё, пятиметровую высоту брали только легендарная Елена Исинбаева, которой принадлежит мировой рекорд (5,06 м), и американка Сэнди Моррис. По словам 30-летней москвички, перед началом соревнований она не могла представить, что выступит в Швейцарии настолько удачно.

До финала Бриллиантовой лиги сезон-2021 сложно было назвать удачным для Анжелики Сидоровой. С одной стороны, в июне она выиграла этап серии во Флоренции, с другой (что гораздо более важно) — потерпела болезненное поражение на Олимпийских играх. Иначе назвать её серебро в Токио нельзя.

С тех пор россиянка на месяц осталась без серьёзной практики. Этап в Юджине ей и Марии Ласицкене пришлось пропустить из-за проблем с американскими визами, а турнир в Падуе был выигран со скромным результатом и без серьёзной конкуренции. Таким образом, соревнования в Цюрихе стали для Анжелики последней возможностью взять реванш за неудачу в Японии.

Также по теме С лучшим результатом сезона в мире: как Ласицкене в пятый раз выиграла Бриллиантовую лигу Российская легкоатлетка Мария Ласицкене в четвёртый раз подряд и в пятый за карьеру выиграла Бриллиантовую лигу. Прыгунья в высоту...

Спортсменка наверняка была рада вернуться в Швейцарию, ведь именно здесь семь лет назад она выиграла чемпионат Европы и ворвалась в элиту своего вида спорта. Да и в целом местный стадион очень любим участниками соревнований благодаря неизменно хорошей погоде и комфортным условиям.

Впрочем, на этот раз, судя по результатам, они благоволили исключительно к Сидоровой. Остальные участницы финального турнира потерпели фиаско, и объяснить подобный провал сложно. Так, действующая олимпийская чемпионка Кэти Нажотт, которая в Токио взяла золото с результатом 4,90 м, сенсационно не смогла взять даже стартовую высоту 4,57 м и завершила выступления.

Бронзовая призёрка Игр Холли Брэдшоу с трудом преодолела 4,67 м, но с 4,77 уже не справилась и в итоге по количеству попыток уступила третье место словенке Тине Сутей. На фоне остальных более или менее выделялась лишь Катерина Стефаниди. Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро стала второй с результатом 4,77 м.

По сути, россиянка соревновалась сама с собой, и остановить её в этот вечер было невозможно. Она играючи, с первой попытки преодолевала планку на высоте 4,57, 4,67, 4,77, 4,84 и 4,91 м. Последней месяц назад хватило бы, чтобы взять олимпийское золото. Далее Анжелика установила планку на высоту личного рекорда (4,96) и тоже с сходу взяла её.

Сидорова поняла, что сегодня её день и стоит замахнуться на по-настоящему выдающееся достижение и преодолеть пять метров — 5,01. Прежде к этим цифрам чемпионка мира не приближалась. Первые две попытки получились неудачными, но россиянка не думала сдаваться. Она разбежалась, оттолкнулась от земли, взмыла в воздух и... планка устояла.

Обычно спокойная спортсменка дала волю эмоциям и, едва сдерживая слёзы, благодарила болельщиков. Те устроили ей овацию. Затем россиянка побежала обниматься с тренером Светланой Абрамовой и присутствовавшей на стадионе Ласицкене.

Пусть Анжелике пока не удалось завоевать золото Олимпийских игр, но она уже вошла в историю своего вида, ведь результат москвички — пятый в женских прыжках с шестом. Выше удавалось улетать лишь легендарной Елене Исинбаевой, которой до сих пор принадлежит мировой рекорд — 5,06 м. Любопытно, что он тоже был установлен в Цюрихе в 2009 году. С тех пор на открытом воздухе 5,01 м не прыгал никто, так что это лучший результат за последние 12 лет.

Удивительно, но сама Сидорова после окончания соревнований честно призналась: она даже не рассчитывала, что сумеет произвести такой фурор в финале Бриллиантовой лиги.

«Думаю, это действительно подходящие место для высоких прыжков. Но я не чувствовала, что это случится, все мы устали после долгого сезона, и на разминке не ощущала себя на 100% готовой к прыжку на 5 м. Просто хотела сделать несколько попыток и не думала об идеальной технике и идеальном состоянии», — приводит слова победительницы ТАСС.

По словам серебряного призёра ОИ, этот успех для неё особенно важен и теперь она в хорошем настроении может уйти в отпуск.

«Я до сих пор не могу поверить, что преодолела пятиметровый барьер. Мне очень нравится прыгать здесь, поскольку я стала тут чемпионкой Европы и вообще много раз выступала в Цюрихе. Теперь я возвращаюсь домой с моим первым трофеем Бриллиантовой лиги», — добавила Сидорова.

В свою очередь, исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова выразила мнение, что показать подобный результат на Олимпийских играх спортсменке помешали проблемы с соревновательной практикой.

«Она могла выйти на пик формы ещё месяц назад… Чувство высоты наступает у прыгунов, как правило, после участия в достаточном количестве подводящих стартов в противостоянии с серьёзными соперниками», — посетовала функционер.

Вместе с тем она предположила, что Сидорова сумеет побороться за золото на следующей Олимпиаде: «Время бежит очень быстро, и той же Анжелике ещё есть куда стремиться. Очень хочу, чтобы Игры в Париже стали её, она способна там выступить успешно».

Последний соревновательный день Бриллиантовой лиги получился позитивным и для двух других россиян. Так, Тимур Моргунов попал в топ-3 в секторе для прыжков с шестом. Спортсмен не поехал на ОИ в Токио из-за проблем с получением нейтрального статуса, зато после этого дважды успешно выступил на этапах Бриллиантовой лиги в Швейцарии, завоевав третье место в Лозанне и Цюрихе.

В финале недосягаемым оказался триумфатор Токио Арманд Дюплантис, улетевший на высоту 6,06 м. Россиянин боролся за серебро с Сэмом Кендриксом. Оба показали результат 5,93, но американец оказался выше по количеству попыток.

Наконец, Илья Иванюк стал третьим в прыжках в высоту. Победу одержал один из двух действующих олимпийских чемпионов — Джанмарко Тамбери (2,34 м), а второй золотой медалист Токио — Мутаз Баршим — в Цюрих не приехал. В результате второе место разыграли отечественный легкоатлет и украинец Андрей Проценко. Оба взяли высоту 2,30 м, но у соперника оказалось меньше попыток на 2,27.

Таким образом, россияне триумфально завершили сезон в Бриллиантовой лиге. Все четверо поднялись на пьедестал в Швейцарии, а Ласицкене и Сидорова одержали исторические победы.