Сидорова высказалась о рекордном прыжке в финале Бриллиантовой лиги

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Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала победу c рекордом сезона в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.
Сидорова высказалась о рекордном прыжке в финале Бриллиантовой лиги
  • globallookpress.com
  • © Li Ming/XinHua

«Думаю, что это действительно подходящее место для высоких прыжков. Перед соревнованиями я не чувствовала, что это случится, мы все устали после долгого сезона. На разминке я не ощущала себя на 100% готовой к прыжку на 5 м. Просто хотела сделать несколько прыжков, не думая об идеальной технике и идеальном состоянии. Я до сих пор не могу поверить, что взяла пятиметровый барьер! Мне очень нравится прыгать здесь, я стала в этом месте чемпионкой Европы и много раз выступала в Цюрихе. Теперь же я возвращаюсь домой с моим первым трофеем Бриллиантовой лиги», — цитирует слова Сидоровой ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Россиянка показала лучший результат сезона в мире, покорив высоту 5,01 м. Это личный рекорд Сидоровой, а также рекорд турнира.

Ранее Сидорова с лучшим результатом в карьере победила в финале Бриллиантовой лиги.

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