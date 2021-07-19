Перенос на осень, дебют дзюдо и волейбола, рекорд Латыниной: чем запомнились Олимпийские игры в Токио 1964 года

В 1964 году Токио принимал летние Олимпийские игры в первый раз. В их программе дебютировали дзюдо и волейбол, без которых не обходились все последующие соревнования. Из-за жаркой погоды и опасности тайфунов проводить состязания решили в октябре. Самым титулованным спортсменом стал американский пловец Дон Шолландер, а советская гимнастка Лариса Латынина установила продержавшийся почти полвека рекорд по завоёванным медалям.

Летние Олимпийские игры 1964 года стали первыми в истории, прошедшими в Азии. Токио мог бы принять главные спортивные соревнования гораздо раньше, ещё в 1940 году, но помешала Японо-китайская война. Из-за неё правительство Японии отказалось от организации, хотя в Международном олимпийском комитете до последнего надеялись, что мир будет достигнут и олимпийский огонь доберётся до Страны восходящего солнца.

В итоге это произошло только спустя 24 года, после поражения Японии во Второй мировой войне. Олимпиада стала важным событием для страны, призванным продемонстрировать её послевоенное восстановление и огромный технический прогресс. Специально к Играм между Токио и Осакой была проложена первая линия синкансэна — высокоскоростной железнодорожной магистрали. Также были налажены цветные телетрансляции для домашней аудитории. Наступление новой эпохи символизировал студент Ёсинори Сакаи, родившийся в Нагасаки в день атомной бомбардировки. Он зажёг олимпийский огонь на главном стадионе, хотя обычно этой чести удостаиваются будущие участники соревнований.

Олимпиаду в Токио стоило бы называть не летней, а осенней. Четырьмя годами ранее в Риме спортсмены страдали из-за августовского зноя, и тогда следующие Игры решено было провести в октябре, чтобы избежать сильной японской жары и сентябрьского сезона тайфунов. Хотя климат с тех пор не претерпел серьёзных изменений, в 2021 году Олимпиада пройдёт в привычные летние сроки.

57 лет назад на Олимпиаде активно появлялись новые виды спорта. В программу вошли волейбол и дзюдо, без которых уже трудно представить современные соревнования. Их включение во многом было определено популярностью в самой Японии — по этой же причине на ближайших Играх будут разыграны медали в каратэ. Надежды болельщиков на то, что новые виды спорта принесут стране золото, во многом оправдались. В дзюдо хозяева одержали три победы из четырёх возможных — единственное поражение они потерпели в открытом весе, где золото выиграл великий голландский дзюдоист Антон Гесинк.

Японки также выиграли женский турнир по волейболу — это был первый случай в истории, когда девушки разыгрывали медали в командном виде спорта на Олимпиадах. Спортсменки полностью посвятили себя подготовке к соревнованиям, а капитан Масаэ Касаи после Игр даже жаловалась премьер-министру Эйсаку Сато на то, что из-за тренировок она не могла найти мужа. Политик организовал для неё свидание с бывшим офицером Казуо Накамурой, которое в конечном счёте привело к свадьбе. А первый мужской турнир по волейболу выиграла сборная СССР, у которой к тому времени было уже четыре победы на чемпионатах мира.

Самым титулованным спортсменом токийской Олимпиады стал американец Дон Шолландер. Он первым в истории плавания выиграл четыре золотые медали на одних соревнованиях — в заплывах на 100 и 400 метров вольным стилем, а также в двух кролевых эстафетах. При этом в программе не было дистанции 200 метров, на которой Шолландеру принадлежал мировой рекорд, и его без видимых причин не включили в комбинированную эстафету, где победа тоже была за американцами.

С учётом же предыдущих Олимпиад рекордсменкой по количеству титулов и завоёванных медалей на многие десятилетия вперёд стала советская гимнастка Лариса Латынина. В её коллекции уже было семь золотых, три серебряные и две бронзовые награды. В Токио 29-летняя гимнастка завоевала ещё по две медали каждого достоинства. 18 медалей Латыниной оставались высшим достижением в олимпийской истории, пока его не побил американский пловец Майкл Фелпс в 2012 году, у которого к концу карьеры накопилось 28 наград.

Победы в вольных упражнениях и в командном многоборье Латынина одерживала уже на третьей Олимпиаде подряд. Такого же успеха добился советский гребец Вячеслав Иванов. Он выиграл третье золото подряд в соревнованиях одиночек. В будущем того же добился финн Пертти Карппинен, но его выступления пришлись на эпоху бойкота Игр в Москве и Лос-Анджелесе.

Также по теме Десять шансов на медали: чего ждать от российских легкоатлетов на Олимпиаде в Токио На грядущей летней Олимпиаде будут разыграны 48 комплектов наград в лёгкой атлетике. Десять допущенных на Игры российских атлетов...

Третью победу подряд одержала также австралийская пловчиха Дон Фрейзер, выступавшая в плавании на 100 метров вольным стилем. Но в Токио она отметилась не только спортивными успехами. Однажды ночью она вместе с хоккеистами на траве отмечала первые для них бронзовые медали. Им пришла идея раздобыть австралийский флаг, и они нашли его на бульваре, ведущем к императорскому дворцу. Спортсмены забрались к верхушке флагштока и похитили полотнище, после чего сразу же раздался свисток полицейских. Фрейзер была поймана и доставлена в участок, но, когда выяснилось, что задержанной оказалась одна из героинь Олимпиады, её отпустили, а похищенный флаг подарили в качестве сувенира.

Эфиопец Абебе Бикила вошёл в историю, став первым, кому удалось выиграть два олимпийских марафона подряд. В 1960 году он поразил весь мир, когда босиком прибежал первым к финишу. В Токио он уже пользовался спортивной обувью и уверенно выиграл снова, причём опять побив мировой рекорд.

Среди участников марафона оказался спортсмен, который стал главным открытием этой Олимпиады. Американский военный Билли Миллс не был профессиональным спортсменом, но смог пройти отбор в сборную США на дистанции 10 тыс. метров. Он был совершенно неизвестен не только болельщикам, но и другим бегунам, среди которых выделялся рекордсмен мира из Австралии Рон Кларк. Именно он уверенно лидировал в забеге, но на финишной прямой Миллс предпринял сумасшедшее ускорение, которое принесло ему сенсационную победу.

Олимпийские игры в Токио завершились победой сборной США в общем зачёте — американские спортсмены выиграли 36 золотых, 26 серебряных и 28 бронзовых наград. Но у команды СССР, одержавшей 30 побед, было в сумме на шесть медалей больше. Японцы впервые в своей истории поднялись на третье место и смогли только однажды повторить этот результат — через четыре года в Мехико.