«Несмотря на усилия медиков»: 19-летний мотоциклист Дюпаскье скончался после страшной аварии на этапе Moto3

В Италии скончался 19-летний мотогонщик PrustelGP Джейсон Дюпаскье. Швейцарский спортсмен получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии, которая произошла во время квалификации этапа Moto3 на трассе «Муджелло». После того, как Дюпаскье упал на асфальт, на него наехал один из соперников. Юного пилота оперативно доставили в больницу во Флоренцию, но спасти его врачам не удалось.

«Нет слов, которые могли бы описать боль такой утраты»

Этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе Moto3 в Италии оказался омрачён серьёзной трагедией. В воскресенье от полученных во время квалификации травм скончался 19-летний гонщик Джейсон Дюпаскье, представляющий команду PrustelGP.

«Больница объявила, что, несмотря на все усилия медицинского персонала округа и всех тех, кто впоследствии оказывал помощь швейцарскому гонщику, Дюпаскье, к сожалению, скончался», — сообщается на официальном сайте MotoGP.

Страшная авария с участием молодого спортсмена произошла между девятым и десятым поворотами «Муджелло», после чего данная сессия была отмечена красным флагом. Швейцарец готовился финишировать в группе с четырьмя соперниками, но не удержал равновесие. Юноша на высокой скорости вылетел из своего мотоцикла.

Но самое страшное, что Аюму Сасаки, едущий прямо вслед за Дюпаскье, не успел уйти в сторону и совершил наезд на коллегу. Японец также оказался на асфальте и остался без движения лежать за пределами трассы, но чудом избежал серьёзных повреждений. А вот Джейсон получил, как позже выяснилось, несовместимые с жизнью травмы.

В MotoGP попытались сделать всё, чтобы спасти гонщика. На место немедленно прибыли медицинские автомобили. Позже мотоциклиста на специальном вертолёте доставили в госпиталь Кареджи во Флоренции. Его состояние на тот момент оценивалось как стабильное.

«Гонщик попал в очень серьёзную аварию во время второй квалификации Moto3. Автомобили команды неотложной помощи тотчас приехали на место происшествия. Вслед за этим его доставили в стабильном гемодинамическом состоянии во Флоренцию в больницу Кареджи. Мы будем ждать новостей оттуда», — приводит официальный сайт MotoGP слова Джанкарло Ди Филиппо, врача FIM.

К сожалению, сохранить жизнь 19-летнему спортсмену не удалось. В воскресенье утром он скончался.

Французский гонщик Фабио Куартараро из Monster Energy Yamaha MotoGP, который в итоге одержал победу, с трудом сдерживая слёзы, посвятил её Дюпаскье и его семье.

"That was for Jason and his family" - @FabioQ20 🎙️



A race victory for Quartararo, but some things are more important than racing#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/8txc4139SD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021

Слова соболезнования родным и близким погибшего выразили не только в MotoGP, но и в «Формуле-1».

«Нет слов, которые могли бы описать боль такой утраты. Наши мысли с семьёй Джейсона, его друзьями и всем сообществом MotoGP», — гласит пост в социальных сетях «королевских гонок».

Также память швейцарца почтили пилоты «Формулы-1» Карлос Сайнс-младший и Антонио Джовинацци.

Приговорённый к мотогонкам

Нынешний сезон в Moto3 стал для Дюпаскье только вторым в карьере. Дебютный розыгрыш ушёл у него на адаптацию. Джейсон демонстрировал достаточно скромные результаты, не поднимался выше 17-го места и не набрал ни одного очка в общий зачёт.

Зато в текущем швейцарец добился серьёзного прогресса. Молодой пилот продемонстрировал, что больше не намерен довольствоваться просто выходом на старт. На первом же этапе в Катаре мотоциклист впервые попал в десятку и набрал зачётные баллы. На втором стал 11-м. В Португалии 19-летний молодой человек занял 12-е место, а в Испании добился наивысшего результата в карьере, показав седьмое время. Казалось, впереди у него большая карьера, богатая на победы.

Однако этап во Франции, где Дюпаскье финишировал 13-м, стал для него последним в карьере. В Италии болельщики старта Джеймса не дождались.

О молодом спортсмене смело можно сказать: он был приговорён к мотогонкам. Дело в том, что его отец Филлип Дюпаскье также занимался мотокроссом. Мальчик пошёл по его стопам. Быстро стало понятно, что ребёнок обладает большим талантом.

Карьеру швейцарец начал в Супермото, где неоднократно становился чемпионом страны. Затем он перешёл в кольцевые гонки и в 2016-м одержал победу в классе ADAC NEC Championship Moto3. Уже в следующем году Дюпаскье-младший выступил и на чемпионате мира среди юниоров.

Планировалось, что в 2018-м Джейсон дебютирует на Red Bull Rookies Cup, но он получил серьёзный перелом ноги во втором раунде юниорского первенства планеты. Гонщик был вынужден пропустить весь год, однако в 2019-м вернулся и занял в общем зачёте Red Bull Rookies Cup восьмое место, после чего перешёл в Moto3.

Судя по социальным сетям Дюпаскье, вся жизнь молодого человека была посвящена исключительно мотогонкам. Даже никнейм в Instagram содержит его любимый номер, под которым он и выступал — «jasondupasquier50».

В своём аккаунте Джейсон регулярно выкладывал фотографии с гонок и хвастался последними достижениями.

«Мы отлично поработали на этой гоночной неделе, и дальше будет ещё лучше», — радовался пилот седьмому место в Ле-Мане.

«Так рад сегодняшней гонке. Удивительная гонка. Десятое место. Первые очки», — писал Дюпаскье после старта нового сезона в Moto3.

Последний пост Джейсон выложил всего за три дня до смерти. На фото 19-летний юноша изучает трассу «Муджелло» и готовится к этапу, который станет для него последним в жизни.