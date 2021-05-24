«Холод становился всё более невыносимым»: в Китае расследуют гибель 21 участника ультрамарафона

Китайские власти проводят расследование гибели 21 спортсмена, принимавшего участие в ультрамарафоне на северо-западе страны. Спустя несколько часов после старта забега температура воздуха в районе проведения гонки начала резко снижаться, подул сильный ветер и пошёл дождь. Бегуны почувствовали симптомы переохлаждения, некоторые из них потеряли сознание. Организаторы приняли решение прекратить соревнования и отправить спасателей на поиски пострадавших и пропавших без вести. 151 человека удалось спасти, восемь из них были госпитализированы.

Власти китайской провинции Ганьсу проводят расследование в связи с трагедией, произошедшей во время 100-километрового ультрамарафона, проходившего по пересечённой местности на северо-западе страны. Резкое ухудшение погодных условий привело к гибели 21 участника забега.

По словам мэра городского округа Байинь Чжана Сючэня, организаторы не были готовы к температурному перепаду, сопровождавшемуся сильным ветром и ледяным дождём. Погода также значительно осложнила последующую спасательную операцию.

«Как организаторы соревнования мы чувствуем сильную вину. Мы скорбим по жертвам и приносим наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших», — цитирует слова Чжана The New York Times.

Утром 22 мая 172 человека вышли на старт ежегодного ультрамарафона Huanghe Shilin Mountain Marathon. Маршрут начинался в популярном туристическом ландшафтном парке «Хуанхэ Шилинь» и проходил по местному горному массиву. Стояла достаточно тёплая весенняя погода, а синоптики не обещали никаких серьёзных изменений.

Однако к 13:00, когда участники преодолели от 20 до 30 км дистанции, ситуация резко изменилась. Начал дуть порывистый ветер, температура опустилась до 0 °С, пошёл ледяной дождь и град. Экстремальные погодные условия и отсутствие у спортсменов тёплой одежды — для облегчения экипировки многие были лишь в футболках и шортах из лёгкой ткани — быстро привели к переохлаждению. Организмы некоторых не выдерживали, и спортсмены падали в обморок, другие же пытались найти укрытие и записать видеосообщения с просьбой о помощи.

Один из спортсменов рассказал, что принял решение сняться с дистанции, когда из-за холода перестал чувствовать пальцы, а его язык буквально замёрз во рту.

«По указанию спасателей я повернул обратно на спуске с горы и вошёл в деревянную хижину, где уже находились десять бегунов, которые спустились раньше меня. Мы около часа ждали, пока нас спасут. В общей сложности в хижине укрылись примерно 50 человек», — приводит слова спортсмена CNN со ссылкой на китайское издание Red Star News.

Спустя час после шквала сообщений от бегунов организаторы объявили о прекращении ультрамарафона, в район ЧП направили спасательные службы и военных для помощи пострадавшим и поиска пропавших без вести, которых на тот момент насчитывалось несколько десятков. Поисковую операцию с применением специальной техники, включая дроны и тепловые радары, значительно осложняли погодные условия, возникшие из-за дождя оползни, наступление темноты, а также плохая связь в горах. В операции приняли участие более 700 человек.

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В общей сложности был спасён 151 человек, восемь из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. 21 спортсмен погиб, причём тело последнего было обнаружено лишь в воскресенье.

Среди погибших оказался известный китайский ультрамарафонец Лян Цзин, на родине считавшийся одним из самых выносливых спортсменов в мире. Он являлся обладателем двух национальных рекордов в этой дисциплине — на дистанциях 149,51 км и 151,2 км. Ещё одной жертвой трагедии стал чемпион национальных Паралимпийских игр Хуанг Гуанджун.

Предполагается, что причиной серьёзных травм и гибели спортсменов стала не только гипотермия, но и неудачные падения. На некоторых участках дорога состояла из камней и песка, что в совокупности со шквальным ветром и плохой видимостью мешало безопасному продвижению.

В столь трагических обстоятельствах нашлось и место и героизму. Одним бегунам протянули руку товарищи по несчастью, других же спасли немногочисленные местные жители. Так, некий пастух пришёл на помощь группе марафонцев, укрыв их в пещере и разведя для них огонь.

«Моё положение становилось хуже с каждой минутой. Всё тело было промокшим, включая обувь и носки, а ветер лишь усугублял ситуацию. Из-за сильного ветра, признаюсь, я волновался за жизнь ещё больше. Холод становился всё более невыносимым. Потом я нашёл относительно защищённое место и изолировался там. Мне удалось кое-как раздобыть одеяло, но его мгновенно унесло ветром», — цитирует одного из бегунов «Чемпионат» со ссылкой на Tencent Sports.

Властям предстоит выяснить причины трагедии, в настоящий момент в «Хуанхэ Шилинь» работает следственная группа. Некоторые эксперты уверены, что в произошедшем надо винить организаторов, не сумевших обеспечить безопасность участникам забега в изменившихся погодных условиях. Так, по словам альпиниста Чунг Кин-мана во время подобных соревнований спасатели обычно дежурят на каждой контрольной отсечке дистанции.

«Большое количество жертв нетипично для подобных соревнований под открытым небом, потому что организаторы обычно готовы к любым ситуациям вне зависимости от того, насколько плохая погода. А у бегунов есть всё необходимое снаряжение, чтобы в ночное время избежать гипотермии. Убедиться в том, что оно у них есть, входит в обязанности организаторов», — цитирует Кин-мана AppleDaily.

В свою очередь, пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что некоторые прогнозы погоды действительно предсказывали похолодание, однако этот факт был проигнорирован ответственными лицами.

Отмечается также, что проблемы с организацией этого ультрамарафона возникали и ранее. Так, по словам одного из атлетов, в 2018 году участники забега не были обеспечены достаточным количеством спортивных напитков и специального питания.