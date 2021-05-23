Один из участников ультрамарафона, во время которого погиб 21 человек, рассказал о произошедшем

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Один из участников ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу, во время которого насмерть замёрз 21 человек, поделился подробностями произошедшего.
Один из участников ультрамарафона, во время которого погиб 21 человек, рассказал о произошедшем
  • Reuters

«В какой-то момент я перестал чувствовать свои пальцы. То же самое случилось и с языком — он был буквально заморожен. Я решил отказаться от продолжения борьбы на полпути и вошёл в деревянную хижину, на которую мне указал спасатель. Там уже было около десяти бегунов. Вместе мы провели около часа, ожидая помощи. В итоге число находящихся в хижине спортсменов возросло до 50», — цитирует участника забега Tencent Sports.

22 мая во время во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности в Ганьсу несколько участников получили смертельные обморожения. Среди них — обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин.

Ранее сообщалось, что 21 бегун насмерть замёрз во время ультрамарафона в Китае.

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