СМИ: 21 бегун насмерть замёрз во время ультрамарафона в Китае
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Как сообщает CNN, высотный горный марафон стартовал утром 22 мая в солнечную погоду. К 13:00 начались ледяной дождь, град и ураганный ветер.
После резкого спада температуры бегуны начали сообщать о переохлаждении.
Организаторы марафона отменили гонку и запустили поисковый отряд из 1,2 тыс. человек.
В результате поисков 21 бегун из 172 был найден мёртвым. Ещё восемь спортсменов оказались в больнице.
Среди погибших неоднократный победитель ультрамарафонов Лян Цзин.
Ранее сообщалось, что 14-летний болельщик «Атлетико» погиб во время празднования победы клуба в Примере.