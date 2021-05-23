СМИ: 21 бегун насмерть замёрз во время ультрамарафона в Китае

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Во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности в китайской провинции Ганьсу насмерть замёрз 21 бегун.
СМИ: 21 бегун насмерть замёрз во время ультрамарафона в Китае
  • © Reuters

Как сообщает CNN, высотный горный марафон стартовал утром 22 мая в солнечную погоду. К 13:00 начались ледяной дождь, град и ураганный ветер.

После резкого спада температуры бегуны начали сообщать о переохлаждении.

Организаторы марафона отменили гонку и запустили поисковый отряд из 1,2 тыс. человек.

В результате поисков 21 бегун из 172 был найден мёртвым. Ещё восемь спортсменов оказались в больнице.

Среди погибших неоднократный победитель ультрамарафонов Лян Цзин.

Ранее сообщалось, что 14-летний болельщик «Атлетико» погиб во время празднования победы клуба в Примере.

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