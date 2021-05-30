Погиб ультрамарафонец Попов

В Мордовии ушёл из жизни известный ультрамарафонец Владимир Попов.

Об этом сообщают «Известия Мордовии». По информации издания, спортсмен приехал в гости к родным в Зубово-Полянский район после очередного забега: он преодолел дистанцию от Москвы до Грозного за 20 дней.

Вечером 28 мая, по сведениям очевидцев, Попов переплывал пруд вблизи села Мордовская Поляна, однако ушёл под воду, не доплыв до середины водоёма.

В активе 52-летнего спортсмена пробег на 500 км из Москвы в Мордовию, марафон на 750 км Москва — Санкт-Петербург, а также Москва — Казань на 1000 км.

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