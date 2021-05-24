В Омске во время тренировки скончался легкоатлет

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Легкоатлет сборных России и Омской области Григорий Маляренко скончался в возрасте 22 лет во время тренировочного процесса.
В Омске во время тренировки скончался легкоатлет
  • © Омский областной центр спортивной подготовки

«24 мая во время тренировочного процесса скончался мастер спорта России в беге на 60 м и 110 м с барьерами Григорий Маляренко. Во время занятий спортсмену стало плохо, бригада скорой помощи приехала на место оперативно, однако спасти жизнь легкоатлета не удалось. Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области выражает соболезнования родным и близким спортсмена», — заявляет издание SuperOmsk, ссылаясь на сообщение пресс-службы омского Минспорта. 

Маляренко — чемпион России среди юниоров до 20 (2017) и 23 лет (2019).

Ранее скончался тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили.

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