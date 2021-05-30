Неожиданное поражение после удачного старта: как сборная России по волейболу начала защиту титула в Лиге наций

На этой неделе стартовал третий розыгрыш волейбольной Лиги наций. Сборная России, выигравшая два предыдущих турнира, начала поход за титулом с победы над Нидерландами. Во втором матче подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли Иран, который тренирует Владимир Алекно. После этого российские волейболисты на тай-брейке уступили хозяевам будущей Олимпиады — Японии.

Поход за хет-триком и подготовка к Токио

28 мая стартовал третий в истории розыгрыш мужской Лиги наций по волейболу — главного смотра национальных команд перед Олимпийскими играми в Токио. Лучшие сборные мира в течение пяти недель будут играть друг с другом в итальянском Римини, а четыре лучших коллектива выступят в финальном раунде и разыграют титул.

Единственным победителем Лиги наций пока что остаётся сборная России. Она выиграла розыгрыши в 2018 и 2019 годах. В 2020-м турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса, которая заодно отменила и все другие соревнования для национальных команд. Так что важность нынешней Лиги наций переоценить нельзя — это первый за почти два года полноценный турнир для всего международного волейбола, да ещё и проходящий за два месяца до долгожданной Олимпиады.

Наставнику российской сборной Туомасу Саммельвуо предстоит в ближайшее время решить две задачи — выиграть Лигу наций в третий раз подряд и определиться с составом на Игры в Токио. Вторая из них может оказаться сложнее, чем первая. Даже предварительная заявка команды едва вмещала в себе всех высококлассных игроков, которые достойно провели клубный сезон, а к концу июля состав придётся сократить до 12 волейболистов.

Победа над неповторимым голландцем

При том огромном выборе игроков, который имеет Саммельвуо, перед стартом Лиги наций команда всё-таки понесла одну ощутимую потерю. Блокирующий Иван Яковлев получил травму на тренировке и не смог отправиться в Римини. Два года назад он вошёл в символическую сборную по итогам Лиги наций, так что мог спокойно рассчитывать на место в основе. К Олимпиаде Яковлев может восстановиться, но в сборной его не будет больше месяца.

Насколько важными бывают отдельные игроки в волейболе, наглядно показал первый матч сборной России в Лиге наций против Нидерландов. Эта команда не должна была участвовать в турнире, но заняла место Китая, который отказался от поездки в Италию. Это дало шанс проявить себя капитану голландцев Нимиру Абелю-Азизу — одному из героев последнего розыгрыша волейбольной Лиги чемпионов.

Первые два сета прошли достаточно спокойно для сборной России. Максим Михайлов стабильно набирал очки, Илья Власов и Артём Вольвич отрабатывали на блоке, и команда вполне обходилась без помощи Дмитрия Мусэрского, Дмитрия Волкова и Виктора Полетаева. Но в третьей партии Абель-Азиз заставил российских волейболистов понервничать. Стоило ему оказаться на подаче, как он набрал шесть очков подряд, совершив при этом четыре эйса. К тому, чтобы отыгрывать такой солидный проигрыш, подопечные Саммельвуо оказались не совсем готовы и не стали рвать жилы ради спасения сета.

В четвёртой партии Абель-Азиз принёс своей команде ещё восемь очков, заработав в итоге за матч 29 баллов. Но теперь ему успешно противостоял Михайлов, у которого было девять результативных действий. Вольвич показал, что он тоже может хорошо подавать, и совершил три эйса. Партия закончилась со счётом 25:20, и сборная России с победы начала выступление в Лиге наций.

Урок для молодёжки Алекно

Далее дружину Саммельвуо ждали встречи с будущими участниками Олимпиады — Ираном и Японией. В Токио россияне окажутся с ними в разных группах, но вполне смогут пересечься в плей-офф, так что оценить возможности двух азиатских команд в Лиге наций нужно было обязательно.

Правда, в матче с иранцами это не совсем получилось. Их главный тренер, бывший наставник сборной России Владимир Алекно, не стал делиться такой важной информацией и выпустил против соотечественников молодёжный состав, а всех лидеров оставил в запасе. Встреча при этом всё равно получилась достаточно сложной, ведь иранская молодёжка является действующим чемпионом мира в своём возрасте.

После победного первого сета россияне ненадолго выключили свою подачу, перестав создавать на ней проблемы. Иранцы зацепились за этот шанс и смогли не просто навязать борьбу, но и сравнять счёт по партиям. Но больше подопечные Саммельвуо таких вольностей не позволяли, и в следующих двух партиях сильнее уже были россияне.

Замена связующих позволила наладить игру в атаке и раскрыться Денису Богдану — в отсутствие Волкова в команде пока открыта вакансия второго доигровщика, и он своими 13 очками показал, что готов брать на себя инициативу. Самым результативным в составе сборной России вновь стал 33-летний Михайлов, набравший 22 очка.

Поражение на тай-брейке

Сборная России завершала первую неделю Лиги наций матчем с Японией, которая преподнесла самый большой сюрприз по итогам двух дней и выиграла матчи с Ираном и Нидерландами. На игру с хозяевами Олимпиады Саммельвуо решил выпустить нового блокирующего Ильяса Куркаева вместо Власова, а в доигровку к Клюке вернул Ярослава Подлесных.

Рокировка в целом не сказалась на состоянии сборной, но у неё внезапно появилась одна проблема — почти у всей команды исчезла подача. Очень часто мяч улетал в аут, а единственные два эйса Клюки были лишь счастливыми отскоками от сетки. Японцы на кураже зацепились за счёт и довели его до победы со счётом 28:26. Во втором сете подача всё так же была ужасной, но россияне уже не позволяли сопернику уйти в отрыв, а в концовке характер проявил Михайлов. Он приносил важнейшие очки, которые помогли с зеркальным счётом выиграть партию.

Михайлов ударно начал и третий сет, так что сборная некоторое время шла с отрывом в шесть очков. Но ещё больше пользы команде приносил Куркаев, и в итоге партия осталась за подопечными Саммельвуо. Россияне вели большую часть четвёртого сета тоже, но после второго технического тайм-аута команду подкосили несколько ошибок Богдана. Сборная Японии на характере выиграла пять очков подряд и сравняла счёт по партиям. На тай-брейке ей не пришлось особенно стараться — ошибок российской команды хватало, чтобы закончить пятый сет в свою пользу.