Российские волейболистки уступили сборной Нидерландов в матче Лиги наций

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Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в третьем матче предварительного этапа Лиги наций.
Российские волейболистки уступили сборной Нидерландов в матче Лиги наций
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Встреча проходила в Римини и завершилась поражением россиянок в четырёх сетах — 14:25, 22:25, 25:23, 20:25.

Турнир завершится 25 июня.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки победили сборную Германии в матче Лиги наций.

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