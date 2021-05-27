Российские волейболистки уступили сборной Нидерландов в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в третьем матче предварительного этапа Лиги наций.

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Встреча проходила в Римини и завершилась поражением россиянок в четырёх сетах — 14:25, 22:25, 25:23, 20:25. Турнир завершится 25 июня. Ранее сообщалось, что российские волейболистки победили сборную Германии в матче Лиги наций.