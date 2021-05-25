Российские волейболистки обыграли сборную Германии в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Германии в матче первого тура предварительного раунда Лиги наций.

РИА Новости

Поединок завершился победой сборной России со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:19). Все матчи турнира проходят в итальянском городе Римини при пустых трибунах. Ранее женская сборная России узнала соперников на чемпионате Европы по волейболу.