Российские волейболистки обыграли сборную Германии в матче Лиги наций
Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Германии в матче первого тура предварительного раунда Лиги наций.
- РИА Новости
Поединок завершился победой сборной России со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).
Все матчи турнира проходят в итальянском городе Римини при пустых трибунах.
Ранее женская сборная России узнала соперников на чемпионате Европы по волейболу.
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