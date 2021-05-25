Российские волейболистки обыграли сборную Германии в матче Лиги наций

Короткая ссылка
Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Германии в матче первого тура предварительного раунда Лиги наций.
Российские волейболистки обыграли сборную Германии в матче Лиги наций
  • РИА Новости

Поединок завершился победой сборной России со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).

Все матчи турнира проходят в итальянском городе Римини при пустых трибунах.

Ранее женская сборная России узнала соперников на чемпионате Европы по волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить