Женская сборная России узнала соперников на чемпионате Европы по волейболу

Drawing of Lots for #EuroVolleyW 2021 completed!

Pool A: 🇷🇸🇦🇿🇷🇺🇧🇪🇫🇷🇧🇦

Pool B: 🇧🇬🇵🇱🇩🇪🇪🇸🇨🇿🇬🇷

Pool C: 🇭🇷🇮🇹🇧🇾🇸🇰🇭🇺🇨🇭

Pool D: 🇷🇴🇹🇷🇳🇱🇺🇦🇫🇮🇸🇪

➡️ https://t.co/tsG2CdtoVT