Против лучшего бомбардира: Россия играет с Данией на ЧМ-2021 по хоккею

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Артём Андриянов
Сборная России играет с Данией в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии. Подопечные Валерия Брагина занимают второе место в группе A и в случае победы смогут сравняться по очкам с лидирующей Словакией. Датчане на этом турнире уже обыгрывали шведов и с минимальным счётом уступили швейцарцам, а их лучший игрок Никлас Йенсен возглавляет бомбардирскую гонку. RT ведёт текстовую трансляцию встречи.
Против лучшего бомбардира: Россия играет с Данией на ЧМ-2021 по хоккею
  • AFP
  • © Gints IVUSKANS
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  • 26 мая 2021

    Статистика первого периода. Преимущество у российских хоккеистов по броскам, но пока не удаётся превратить их в голы.

  • Звучит сирена на перерыв. 0:0. Пока команды не распечатали ворота друг друга. Россия активно начала этот матч и имела несколько опасных моментов, но хорошо проявил себя голкипер датской сборной Дам. Соперник тоже несколько раз неплохо огрызнулся, но уже выручил Самонов. (20')

  • Хорошо получилось подключиться у Проворова к атаке. Обыграл Иван защитника и прострелил, но немного не вышло у Тимкина переправить шайбу в ворота. К концу периода всё меньше подобных шансов возникает у ворот соперника. Что-то надо менять при игре в чужой зоне россиянам. (18')

  • Оказался Задоров в офсайде, из-за чего наступила очередная пауза в игре. Их достаточно много в последние минуты, что, наверное, скорее на руку датчанам, чем сборной России. (17') 

  • В очередной раз Дам продемонстрировал своё мастерство. Задоров подключился к атаке и нанёс выверенный кистевой бросок в дальний угол, но датский страж ворот отразил шайбу в сторону! В целом у России преимущество по броскам — десять против семи. (16')

  • А вот и у датчан вышло провести две опасные атаки. Сперва Самонов вступил в игру и спас команду после классного разворота Йенсена, а потом российский голкипер без проблем парировал бросок от синей линии. Уверенно действовал Александр в обоих эпизодах. (14')

  • Датчане компактно обороняются — разыгрывали долго шайбу отечественные хоккеисты, но так и не довели до броска. Вообще, за последние минуты удалось сопернику отвести игру от своих ворот и преимущество команды Брагина уже не так очевидно. (12')

  • Пресс-служба Международной федерации хоккея на льду также отметила игру голкипера датской команды. Пока только оваций заслуживает Дам по этой игре. Примечательно, что его отец Ким Андерсен тоже защищал ворота сборной. На протяжении 20 лет он выступал за Данию в низших группах ЧМ. (10')

  • Немного активнее пока смотрятся россияне, но Дания старается не уступать и бороться на каждом участке площадки с таким именитым оппонентом. Но это и неудивительно: мало того, что датчанам никогда не удавалась одолеть Россию, так и в плей-офф им удавалось выходить всего два раза в истории, и в этом году подопечные Элерса имеют шанс повторить свои главные успехи на мировых первенствах. (9')

  • Не удалось россиянам воспользоваться численным преимуществом. При этом ударно удалось провести эти две минуты: сперва Шалунов почти замкнул прострел, но Дам спас датчан в последний момент, а через несколько секунд Бурдасов в касание бросал по воротам соперника, но скандинаский голкипер вновь был надёжен. (7')

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