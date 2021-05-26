Против лучшего бомбардира: Россия играет с Данией на ЧМ-2021 по хоккею

Сборная России играет с Данией в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии. Подопечные Валерия Брагина занимают второе место в группе A и в случае победы смогут сравняться по очкам с лидирующей Словакией. Датчане на этом турнире уже обыгрывали шведов и с минимальным счётом уступили швейцарцам, а их лучший игрок Никлас Йенсен возглавляет бомбардирскую гонку. RT ведёт текстовую трансляцию встречи.

AFP

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