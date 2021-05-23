Победа Ферстаппена, сход Боттаса и 17-е место Мазепина: чем запомнился Гран-при Монако «Формулы-1»

В Монте-Карло завершился пятый этап сезона «Формулы-1» — Гран-при Монако. Первую победу в карьере на этой трассе одержал Макс Ферстаппен, который также захватил лидерство в общем зачёте. Его главный преследователь Валттери Боттас досрочно сошёл с дистанции из-за проблем с колесом на пит-стопе. В свою очередь, триумфатор квалификации Шарль Леклер даже не вышел на старт. А россиянин Никита Мазепин занял предпоследнее, 17-е место.

Первый день

Гран-при Монако вернулся в календарь «Формулы-1» после годового отсутствия. Из-за пандемии коронавируса самый престижный этап не удалось провести в прошлом сезоне, и перенести его на другой срок тоже не представлялось возможным — перекрывать улицы ради гонок можно не в любое время года.

Нынешний сезон показал, что однозначного фаворита в «королевских гонках» пока нет. Хотя Льюис Хэмилтон и одержал три победы из четырёх, но Макс Ферстаппен часто был к нему очень близок, а напарник британца по Mercedes Валтерри Боттас как раз не имел ни единого шанса составить конкуренцию пилоту Red Bull. Гран-при Монако должен был ещё сильнее закрутить интригу — всё-таки на этом этапе преимущества и недостатки команд сглаживаются, так как всем одинаково тяжело приходится на узких городских улочках.

И первые свободные практики, состоявшиеся ещё в четверг, как раз показали, что у Mercedes заметного превосходства нет, но зато оно есть у Ferrari. Сначала Карлос Сайнс уступил только Серхио Пересу из Red Bull, а вечером итальянская команда заняла два первых места. Шарль Леклер, испытывавший проблемы в первой тренировке, во второй возглавил протокол, выиграв почти четыре десятых у лидеров нынешнего сезона Хэмилтона и Ферстаппена.

На успешный уикенд настраивался не только монегаск, но и Никита Мазепин, выступавший здесь ранее в «Формуле-2». В четверг ему наконец-то удалось одержать маленькую победу над собой — в обеих сессиях свободных заездов россиянин оказался быстрее своего напарника по Haas Мика Шумахера. Заодно Мазепин обгонял то Джорджа Рассела из Williams, то Юки Цуноду из AlphaTauri, который признавался, что совсем недавно узнал, что в Монако гоночный уикенд по традиции начинается в четверг, а не в пятницу.

Второй день

В субботу перед квалификацией Мазепин добился ещё больше прогресса. Его лучшее время превысило результаты уже сразу четырёх гонщиков. И хотя в этот раз он проиграл Шумахеру, но он заранее получил для себя более выгодную позицию на стартовой решётке. Немец разбил свой болид во время финальной тренировки и участвовать в квалификации больше не мог.

В Ferrari же продолжали демонстрировать боевую готовность к Гран-при Монако. Хотя протокол возглавил Ферстаппен, Сайнс уступил ему всего лишь 0,047 секунды, а Леклер — чуть больше четверти. При этом пилоты Mercedes никакой борьбы вовсе не навязывали, проигрывая слишком много для столь медленной трассы.

Боттас в квалификации всё-таки смог напомнить о себе. Он выиграл первую сессию, справившись с тяжёлым трафиком, без которого невозможно представить ни один заезд в Монако. Хэмилтон показал только седьмое время. Во втором раунде вперёд уже вышел Леклер, которому Ферстаппен и Боттас проиграли менее одной десятой секунды. Лидер чемпионата и в этот раз был далёк от борьбы лидеров и вышел в финал всё с тем же седьмым результатом.

Первая попытка третьего сегмента закрепила результаты предыдущего — Леклер, Ферстаппен, Боттас и Сайнс по-прежнему занимали четыре первых места, а между ними и Хэмилтоном теперь расположились Ландо Норрис на McLaren и Пьер Гасли на AlphaTauri.

Положение гонщиков ещё могло поменяться, но в итоге все остались на своих местах из-за Леклера. Лидер квалификации разбил свой болид, и последнюю сессию пришлось завершить досрочно. Он стал первым монегаском, завоевавшим поул-позицию на домашнем Гран-при, но вместо празднования должен был уповать на своих механиков, чтобы они успели восстановить машину к началу гонки.

Мазепин после неплохих результатов в субботней тренировке сделал большой шаг назад. В квалификации ему не удалось никого обогнать, а отставание от ближайшего к нему Николаса Латифи из Williams составила почти шесть десятых секунды. Россиянину пришлось снова оказаться на последнем ряду стартовой решётки, но уже впереди Шумахера.

Гонка

Пожалуй, главной неожиданностью Гран-при Монако стал сход ещё до начала гонки победителя квалификации Леклера. Уроженец Монако намеревался одержать домашнюю победу и, казалось, имел на это все шансы. Однако в итоге его ждало грандиозное разочарование — 23-летний пилот даже не вышел на старт.

Во время проверки на установочном круге выяснилось, что на его болиде попросту не работает коробка передач. Заменить её уже физически не было никакой возможности, а потому расстроенному Шарлю пришлось вернуться в боксы.

На старте же основная борьба развернулась между Ферстаппеном и Боттасом. Представителю Нидерландов удалось отбить атаку финна и сохранить лидерство. Тем самым он сделал огромный вклад в будущую победу, ведь обойти молодого спортсмена на узких улочках Монте-Карло теперь было практически нереально. Да и сам он демонстрировал отличную скорость, раз за разом обновляя лучший круг.

К слову, Мазепин позволил обойти себя партнёру по команде Мику Шумахеру и шёл в хвосте пелотона. Очень быстро отставание обоих от лидера стало круговым. Между тем сам Ферстаппен спокойно удерживал на расстоянии Боттаса. Подобраться к сопернику ближе чем на две секунды у финна никак не получалось.

А на единственном пит-стопе его вовсе ждала настоящая катастрофа. На болиде заело переднее правое колесо. Механики около двух минут пытались решить данную проблему, но в результате вынуждены были сигнализировать о сходе. Так, Ферстаппен остался практически без соперников. Помимо Боттаса серьёзные проблемы с машиной возникли у Шумахера-младшего. Из-за них немец пропустил вперёд Мазепина и опустился на последнее место.

Макс же прошёл пит-стоп просто идеально — ровно за две секунды. Пилот стремительно вернулся на трассу и быстро вернул себе первую строчку. Между тем на вторую переместился проведший великолепную гонку Карлос Сайнс — младший, а на третью — Ландо Норрис из McLaren, которому удалось отыграть сразу две позиции.

Ещё больший скачок совершил Серхио Перес, который поднялся с девятого места в квалификации на четвёртое. Мало того, мексиканец до конца пытался пробиться в тройку. Его отставание от Норриса моментами даже составляло меньше секунды, но, как известно, обгоны в Монте-Карло случаются крайне редко.

А вот интрига в борьбе за победу, к сожалению, умерла достаточно быстро. Ещё за 20 кругов до конца Сайнс отставал от Ферстаппена на несколько секунд и обещал механикам по радио попробовать достать беглеца. Но из этой затеи не получилось ровным счётом ничего. Испанец в итоге уступил представителю Нидерландов почти девять секунд.

Также стоит отметить Хэмилтона, который в самом конце гонки намеренно зашёл на пит-стоп, чтобы показать самый быстрый круг, и легко выполнил поставленную задачу, улучшив результат Юки Цуноды почти на секунду. Таким образом, британец заработал дополнительный балл к тем шести, которые получил за попадание на седьмое место.

А вот в общей классификации лидерство захватил Ферстаппен, который впервые в карьере одержал победу в Монако и теперь имеет в активе 105 очков. Его и Хэмилтона разделяют всего четыре балла. В очковую зону также попали Себастьян Феттель (пятое место), Пьер Гасли (шестое), Лэнс Стролл (восьмое), Эстебан Окон (девятое) и Антонио Джовинацци (десятое). Мазепин финишировал на предпоследней, 17-й строчке.