Мазепин заявил, что насладился пилотажем в квалификации Гран-при Монако

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Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в квалификации пятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Монако.

«Мы немного расстроены, так как это уже не первый уикенд, когда мы нередко неплохо выглядим во время практик, но в квалификации наши конкуренты способны выдать больше. Я думал о том, что мы можем вновь попасть в эту ловушку после очень хорошей третьей тренировки. Я знал, что мы хорошо и стабильно выполняли свою работу во время уикенда, но, вероятно, у нас не было так много в запасе, когда это было действительно необходимо. Думаю, все сегодня отлично выполнили свою работу, чтобы извлечь из машины максимум. Я наслаждался пилотажем, атмосфера была классной», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas. 

По итогам квалификации Мазепин занял предпоследнее, 19-е, место. Напарник россиянина по Haas Мик Шумахер, не участвовавший в квалификации, — 20-й.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако.

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