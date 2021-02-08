Триумф «Тампы-Бэй», новый рекорд Брэди, голограмма Ломбарди и шоу The Weeknd: чем запомнился 55-й Супербоул

«Тампа-Бэй Бакканирс» выиграли 55-й Супербоул. В финале Национальной футбольной лиги они взяли верх над «Канзас-Сити Чифс» со счётом 31:9. MVP встречи в пятый раз был признан 43-летний квотербек Том Брэди, а Брюс Арианс стал самым возрастным тренером — обладателем кубка Винса Ломбарди. В перерыве встречи своё шоу представил канадский хип-хоп-исполнитель The Weeknd.

В США состоялся 55-й розыгрыш Супербоула. В главном матче сезона американского футбола сошлись чемпион Американской футбольной конференции (АФК) и действующий обладатель титула «Канзас-Сити Чифс» и победитель Национальной футбольной конференции (НФК) «Тампа-Бэй Бакканирс». Победу со счётом 31:9 одержала команда из Флориды, для которой этот финал стал лишь вторым в истории. Первый, прошедший 18 лет назад, также завершился её триумфом.

Вопреки ожиданиям большинства экспертов и болельщиков, «Канзас-Сити» ничего не смог противопоставить сопернику. Не спасла команду и главная звезда, MVP прошлого Супербоула Патрик Махоумс, в июле подписавший рекордный контракт на сумму $503 млн. На итоговом результате в первую очередь сказались действия защитников: если оборонительная линия «Чифс» допускала множество ошибок, то у «Тампы» их количество было сведено к минимуму, и вместе с тем нападение справлялось со своей задачей. Достаточно сказать, что фаворит не занёс ни одной попытки в зачётную зону, ограничившись дальними ударами.

Интересно, что финал мог и не состояться в назначенные сроки. За несколько дней до матча стало известно, что парикмахер, обслуживающий «Канзас-Сити», сдал положительный тест на COVID-19. Несмотря на то что с ним контактировали 20 футболистов и членов команды, распространения болезни удалось избежать.

Встреча проходила на домашнем стадионе «Бакканирс» «Рэймонд Джеймс Стэдиум» в Тампе. Это событие смело можно назвать историческим: ещё ни один финалист Супербоула не проводил решающий матч на собственной арене.

Из-за коронавируса организаторам пришлось пойти на ряд мер, сказавшихся на посещаемости. В связи с ограничениями на заполняемость арены игру посмотрели всего около 25 тыс. человек, что стало новым антирекордом финала. Часть зрителей составляли приглашённые медицинские сотрудники. А на пустых местах по традиции спортивных мероприятий в период пандемии были расставлены картонные фигуры.

Но всё же Супербоул этого года запомнится другими, более впечатляющими достижениями. Так, в судейскую бригаду впервые в истории решающих встреч вошла женщина — даун-джадж Сара Томас, ранее обслуживавшая встречи плей-офф.

Главной звездой встречи стал Том Брэди, перешедший в «Бакканирс» в межсезонье. На 43-летнего квотербека возлагались особые надежды после того, как команда столкнулась с трудностями на этой позиции, и он полностью оправдал ожидания. Теперь уже семикратный победитель Супербоула (предыдущие шесть — в составе «Нью-Инглэнд Патриотс») совершил 21 точную передачу из 29 на 201 ярд и заработал три тачдауна. Благодаря этому он вновь переписал свой же рекорд, пятый раз удостоившись титула MVP финала.

«Я так горжусь этими ребятами. В этом году у нас было много трудностей, особенно непростым был ноябрь, но Брюс Арианс (главный тренер «Тампы». — RT) в нас очень верил. Мы чувствовали большую уверенность. Мы собрались в нужное время. Думаю, команда знала, что это сегодня случится, не так ли? В конце года мы показали свою лучшую игру», — цитирует Брэди NBC Sports.

О значимости фигуры квотербека говорит тот факт, что на победу и получение пятого титула MVP отреагировали легенды других видов спорта: Леброн Джеймс, Неймар, Антуан Гризманн и многие другие. Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поздравил Брэди с вступлением в «клуб семикратных чемпионов», а Роджер Федерер опубликовал совместные фотографии с ним и его супругой, известной моделью Жизель Бюндхен, добавив, что «возраст — всего лишь цифра».

Говоря о Брэди, нельзя не упомянуть его многолетнего напарника Роба Гронковски. В 2019 году самый результативный тайт-энд лиги завершил карьеру. Вернуться в спорт его уговорил квотербек, с которым он трижды приводил «Патриотс» к победе.

Особым достижением отметился и 68-летний наставник «Бакканирс» Арианс. Он стал самым возрастным тренером, завоевавшим Супербоул. Комментируя итог матча, специалист остался скромен и отдал должное подопечным.

«Эта победа принадлежит всему тренерскому штабу и игрокам. Это ваш трофей. Я вообще ничего не сделал. Вы выиграли этот матч. Вы собрались вместе, как братья, и сделали это», — сказал Арианс.

Супербоул не только спортивное событие, но и грандиозное шоу, на масштабы которого не смогла повлиять даже пандемия. В преддверии матча на отдельной сцене выступили Майли Сайрус, Билли Айдол и Джоан Джетт, а также молодая поэтесса Аманда Горман, прославившаяся благодаря выступлению на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена. Гимн государства исполнили номинанты на премию «Грэмми» Эрик Чёрч и Джазмин Салливан.

Перед началом матча его участников ждал ещё один сюрприз. На стадионе в виде голограммы появился легендарный тренер «Грин-Бэй Пэкерс» Винс Ломбарди, чьим именем назван главный трофей Супербоула. Он «выступил» с вдохновляющей речью, в которой вспомнил о трудностях, с которыми мир столкнулся в прошлом году, и призвал к единству. Представление вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков. Одни признались, что были впечатлены и растроганы, другие же раскритиковали идею «воскресить» покойного специалиста.

Центральным событием вечера стало традиционное шоу во время большого перерыва и концерт ведущих звёзд современной эстрады. В нынешнем году эта честь выпала хип-хоп-исполнителю The Weeknd. Он исполнил девять хитов, а само выступление сопровождалось грандиозным представлением с участием хора и подтанцовки.

Созданием шоу занимался сам певец. По его задумке, номера, отражавшие положительные и отрицательные стороны современного общества, должны были поражать масштабом не только болельщиков на трибунах, но и зрителей у экранов телевизоров. The Weeknd стал первым в истории гражданином Канады, удостоившимся сольного выступления в финале НФЛ, с чем его поздравил мэр Торонто Джон Тори.

Ещё одна важнейшая составляющая Супербоула — показ трейлеров фильмов и рекламных видео. Дело в том, что столь значимое событие обладает высочайшими телевизионными рейтингами и привлекает большое количество спонсоров. Так, по данным СМИ, в 2021 году цена 30 секунд эфирного времени в перерыве составила $5,5 млн. На этот раз были представлены рекламные ролики с участием Джона Траволты, Мэттью Макконахи, Тимоти Шаламе, Вайноны Райдер, Эштона Кутчера, Милы Кунис, Ленни Кравитца и многих других.

В конце матча произошёл ещё один забавный случай: на поле выбежал один из болельщиков. Сделав «круг почёта» под смех зрителей, нарушитель быстро сдался в руки сотрудников безопасности, но свою долю славы на грандиозном шоу он всё же получил.