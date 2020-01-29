Несостоявшийся рекордсмен и университетский чемпион: кто из россиян играл в Национальной футбольной лиге США

В этом году профессиональная лига американского футбола — НФЛ — празднует своё столетие. 2 февраля в Майами состоится 54-й Супербоул — главный матч сезона в Национальной футбольной лиге. В нём встретятся команды «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Канзас-Сити Чифс». RT вспоминает, кто из россиян в своё время стал частью истории американского футбола.

Джон Барша

В 1920 году состоялся первый чемпионат Американской профессиональной футбольной ассоциации, которая позднее была переименована в Национальную футбольную лигу (НФЛ). В числе членов-основателей новой лиги была команда «Рочестер Джефферсонс» из штата Нью-Йорк, за которую на позиции фулбека играл Джон Барша — первый профессиональный игрок российского происхождения в американском футболе.

Его настоящие имя и фамилия — Абрам Баршовский. Он родился в 1898 году в России в еврейской семье и в детстве переехал с родителями в США. В старших классах Абрам взял себе новое имя — Джон Барша, чтобы скрыть своё участие в неофициальном матче по баскетболу, который его команда провела без ведома тренера. После школы Барша поступил в Сиракузский университет, где успешно играл в бейсбол, баскетбол и американский футбол.

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В 1920 году Барша провёл три матча в стартовом составе «Рочестера» в будущей НФЛ. Он даже успел заработать тачдаун. Затем спортсмен представлял клуб «Сиракьюз Про», чьё участие во втором сезоне футбольного чемпионата является предметом споров историков — официально считается, что эта команда к Американской профессиональной футбольной ассоциации не присоединялась, хотя и проводила игры с коллективами, входившими в организацию. По окончании спортивной карьеры Джон Барша работал адвокатом. Он умер в 1976 году в возрасте 77 лет.

Моррис Глассман

Вторым игроком НФЛ российского происхождения стал родившийся в 1900 году Моррис Глассман. Хотя провёл он на поле больше матчей, чем Барша, но в истории о нём сохранилось гораздо меньше сведений. Возможно, из-за того, что его команда «Коламбус Пэнхэндлерс» в 1921 и 1922 годах выиграла всего один матч, а в 1926-м прекратила своё существование. Глассман провёл 15 игр, причём большую их часть в стартовом составе.

Эйс Гутовски

Звезда 1930-х годов Лерой Эрвин Гутовски по прозвищу Эйс по праву может считаться лучшим игроком НФЛ, имеющим российские корни. Он родился в 1909 году в семье поволжских немцев. Однако, когда ему было всего пять недель, Гутовски оказался в США, где его семья осела в штате Оклахома.

В 1932 году Гутовски начал профессиональную спортивную карьеру и провёл восемь лет в НФЛ, выступая за такие команды, как «Портсмут Спартанс», «Детройт Лайонс» и «Бруклин Доджерс». В составе «Детройта» он стал чемпионом НФЛ в 1935 году, обыграв в финале «Нью-Йорк Джайантс», а в следующем году стал лидером сезона по количеству ярдов, которые он пробежал в атаке, и помог команде установить рекорд лиги за сезон, который продержался 36 лет.

Потомку эмигрантов из Российской империи даже приписывали абсолютный рекорд — 3478 ярдов в атаке за карьеру. Однако в ранние годы НФЛ при подсчётах зачастую допускались неточности, и впоследствии было установлено, что на самом деле в активе Гутовского было лишь 3279 ярдов, что не являлось рекордным показателем. Однако в «Детройте» Эйс оставался абсолютным лидером по этому показателю вплоть до 1960-х годов.

После окончания спортивной карьеры Гутовски участвовал во Второй мировой войне, а затем занялся нефтяным бизнесом — его отец в 1940-х обнаружил в Оклахоме огромные залежи чёрного золота. Эйс скончался в 1976 году от рака.

Макс Падлов

Макс Падлов родился на территории России в 1912 году и был старшим ребёнком в еврейской семье, в дальнейшем переехавшей в США. Иных подробностей о первых годах жизни ещё одного российского игрока НФЛ история не сохранила. Как и многие спортсмены в те годы, Падлов совмещал игру в баскетбол и американский футбол. После выпуска из университета штата Огайо, он начал профессиональную карьеру в 1935 году.

Выдающимся спортсменом Падлов не стал. Он провёл два сезона в НФЛ в составе существующей до сих пор команды «Филадельфия Иглз», но принял участие всего в четырёх играх в качестве энда. В дальнейшем он выступал в просуществовавшей два года второй по значимости Американской футбольной лиге за «Кливленд Рамс» и «Цинциннати Бенгалс» (тёзку современной команды) и других клубах.

Гарри Шауб

Ещё меньше подробностей осталось об одноклубнике и соотечественнике Падлова Гарри Шаубе. В справочниках, посвящённых американскому футболу, лишь упоминается, что он родился в России в 1911 году, учился в школе в Нью-Йорке и закончил Корнеллский университет. Шауб провёл одну игру в составе «Филадельфии Иглз» в 1935 году в качестве гарда. В 1988 году он скончался во Флориде.

Виталий Писецкий

Новая волна игроков из России в НФЛ пошла только после распада СССР. Первопроходцем стал Виталий Писецкий, чья семья эмигрировала в США в 1992 году. До этого он занимался футболом европейским и подавал определённые надежды. В новой для себя стране Писецкий сменил вид спорта и на университетском уровне выступал за Висконсин, с которым выиграл престижный студенческий кубок Rose Bowl в 1999 году.

Но на драфт НФЛ Писецкий ушёл только через год, когда пропал с радаров профессиональных клубов. Никто не решился потратить на российского игрока свой пик, и уже после церемонии с ним заключил контракт «Чикаго Беарс». По итогам серии предсезонных матчей закрепиться в команде Писецкому не удалось.

Сергей Иванов

Похожая история произошла с Сергеем Ивановым, только он прошёл ещё более сложный путь. Он проявил себя в Европе как талантливый молодой сэйфти — игрок линии защиты, который остаётся последним препятствием на пути к тачдауну. После тренировочного лагеря, организованного НФЛ для иностранных игроков, Иванов подписал контракт с «Тампа-Бэй Бакканирс».

Для американского футбола само попадание в команду без обучения в местном колледже редкое явление, а иностранца — тем более. Но заиграть в НФЛ Иванову не удалось. Он сыграл в четырёх предсезонных матчах и оказался в тренировочном составе, из которого попасть в основной можно было только в том случае, если бы половина команды, состоящей из более 50 человек, вдруг бы вышла из строя. Иванов провёл один сезон, принимая участие только в тренировках и теоретических занятиях, и на этом его карьера в НФЛ завершилась.