СМИ: В США секретный отчёт по безопасности на матче за Супербоул забыли в самолёте
Как отмечается, документ содержал пометки «строго для служебного пользования» и «важно для национальной безопасности».
Его нашли сотрудники телеканала в кармане одного из сидений пассажирского самолёта. Там также обнаружили посадочный талон учёного, который курировал программу подготовки к обеспечению биобезопасности на матче BioWatch.
Ранее сообщалось, что клуб «Филадельфия Иглз» впервые в истории выиграл Супербоул в Национальной футбольной лиге по американскому футболу.