СМИ: В США секретный отчёт по безопасности на матче за Супербоул забыли в самолёте

В салоне пассажирского самолёта обнаружили копии секретного отчёта Министерства нацбезопасности США о степени готовности к возможному теракту с применением биологического оружия во время финала Национальной футбольной лиги. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, документ содержал пометки «строго для служебного пользования» и «важно для национальной безопасности».

Его нашли сотрудники телеканала в кармане одного из сидений пассажирского самолёта. Там также обнаружили посадочный талон учёного, который курировал программу подготовки к обеспечению биобезопасности на матче BioWatch.

Ранее сообщалось, что клуб «Филадельфия Иглз» впервые в истории выиграл Супербоул в Национальной футбольной лиге по американскому футболу.