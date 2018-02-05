«Филадельфия» впервые в истории выиграла Супербоул в американском футболе

Клуб «Филадельфия Иглз» впервые в истории выиграл Супербоул в Национальной футбольной лиге (НФЛ) по американскому футболу.

В финальном матче «Филадельфия» обыграла пятикратных чемпионов — команду «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Встреча завершилась со счётом 41:33.

Лучшим игроком матча признан квотербек победителей Ник Фолз.

Для «Филадельфии» эта победа стала первой в истории клуба. До этого матча футболисты «Иглз» дважды выходили в финал, но оба раза уступали.

Ранее комментатор ESPN отказался освещать матч по американскому футболу из-за своей фамилии.