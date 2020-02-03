Танцы Шакиры и Лопес, географическая ошибка Трампа и триумф «Канзас-Сити»: как в США прошёл 54-й Супербоул

Команда по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» одержала победу в 54-м Супербоуле. В финальном матче НФЛ они обыграли «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счётом 31:20. Квотербек «Чифс» Патрик Махоумс был признан самым ценным игроком Супербоула. Матч запомнился не только красивой игрой, но и выступлением Шакиры и Дженнифер Лопес в перерыве, а также ошибкой Дональда Трампа, который в поздравительном сообщении перепутал штат победившей команды.

В Майами на стадионе «Хард-Рок-Стэдиум» состоялся 54-й Супербоул — финальный матч между лучшими командами Национальной футбольной лиги. В США к нему традиционно приковано огромное внимание, и именно его можно считать главным спортивным событием года в стране. В этот раз шоу получилось таким же невероятным, как в прошлые годы.

Серебряный трофей в виде мяча для американского футбола оспаривали команды «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Канзас-Сити Чифс». Для калифорнийцев это была седьмая игра за Супербоул, который до этого они отдавали сопернику всего один раз за свою историю. Послужной список соперника был скромнее — команда вышла в финал впервые за 50 лет с тех пор, как одержала свою единственную победу. Также «Чифс» уступили в розыгрыше первого Супербоула, состоявшегося в 1967 году.

Перед игрой ходило много разговоров о достижениях, которых могли добиться главные тренеры обеих команд. Наставник «Сан-Франциско» Кайл Шэнахен вместе с отцом Майком уже стали первым семейным дуэтом, который выводил свои команды в Супербоул. Вдобавок к этому они могли основать целую победную династию, так как Шэнахен-старший трижды выигрывал вместе с «Денвер Бронкос».

У главного тренера «Канзас-Сити» Энди Рида была другая история — он уже 21 год руководит командами по американскому футболу, успел занять шестое место по количеству побед в плей-офф, но выигрывал Супербоул только в качестве ассистента в 1996 году.

На поле же центральной фигурой финала был квотербек «Чифс» Патрик Махоумс. В НФЛ он проводит всего лишь третий сезон, но уже давно влюбил в себя болельщиков. Семь лет назад он написал в Twitter о своей мечте — объявить о поездке в Диснейленд сразу после победы в Супербоуле.

Но в этом сезоне Махоумс столкнулся с главным суеверием в НФЛ — 24-летний спортсмен попал на обложку официальной видеоигры. С теми, кто становился её лицом, всегда обязательно случались какие-либо несчастья, самым мягким из которых было поражение в финале.

I bet it feels amazing to be the quarterback who says "I'm going to Disney World" after winning the Super Bowl #Qbs — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) February 6, 2013

Но Махоумс сумел нарушить привычный ход истории. За 31 секунду до конца первой четверти он заработал тачдаун, выведя «Канзас-Сити» вперёд со счётом 7:3. К перерыву обе команды набрали по десять очков, что стало четвёртым случаем в истории, когда к середине матча был зафиксирован ничейный счёт.

Третью четверть всухую выиграли «Форти Найнерс», прибавив себе ещё десять очков. Но в заключительном отрезке «Чифс» перевернули игру с ног на голову — Махоумс отдал два паса, которые привели к тачдаунам. После ещё одной успешной попытки был зафиксирован счёт 31:20 в пользу «Канзас-Сити».

«Чифс» стали первой командой в истории, которая во всех трёх матчах плей-офф отыгрывалась после двузначного отставания в счёте, и не в последнюю очередь в этом была заслуга 24-летнего квотербека. Махоумс был признан самым ценным игроком Супербоула. Первым делом после победы Махоумс объявил, что действительно поедет в Диснейленд, окончательно покорив сердца американских болельщиков.

Важной частью любого Супербоула также является шоу в перерыве и реклама по телевидению, стоимость которой достигает $5,6 млн за 30 секунд. В этом году зрителей на «Хард-Рок-Стэдиум» развлекали Шакира (у которой в день игры был день рождения) и Дженнифер Лопес. НФЛ давно старается покорить латиноамериканский рынок, и приглашение двух звёзд с колумбийскими и пуэрториканскими корнями стало идеальной находкой.

Традиционно звёзды музыки выступают в перерыве Супербоула бесплатно, но от этого шоу не стало менее ярким, и ведущие американские СМИ на следующий день назвали выступление Шакиры и Лопес одним из лучших за всю историю. Последней в сет-листе оказалась песня Waka Waka — официальный гимн чемпионата мира 2010 года по футболу.

Не обошлось на Супербоуле и без политики. В череде безумно дорогих рекламных видео, показанных по телевидению, оказались и предвыборные ролики двух кандидатов на пост президента США — действующего главы государства Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Трамп после матча заодно поздравил «Канзас-Сити» с долгожданным чемпионством.

«Поздравляю «Канзас-Сити Чифс» с прекрасной игрой и невероятной волевой победой, одержанной под колоссальным давлением. Мы гордимся вами и великим штатом Миссури. Вы — настоящие чемпионы!» — написал Трамп в Twitter.

Уже позже пользователи соцсетей обратили внимание президента США на то, что Канзас-Сити находится на самом деле не в Канзасе, а в Миссури. Главе государства пришлось удалять сообщение и переписывать его.