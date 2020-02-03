Супербоул начался с минуты молчания в память о Коби Брайанте
- Reuters
Также минута молчания была посвящена члену Зала славы американского футбола Крису Доулмену, скончавшемуся из-за заболевания в конце января в возрасте 58 лет.
Honoring Chris Doleman, Kobe and Gianna Bryant and those who lost their lives in last week's accident.— NFL (@NFL) February 2, 2020
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41-летний Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта в окрестностях Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В аварии никто не выжил.
Ранее сообщалось, что квотербек «Канзас-Сити» Махоумс был признан MVP Супербоула.