«Канзас-Сити» победил «Сан-Франциско» в Супербоуле

«Канзас-Сити Чифс» одержал победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс» в финале плей-офф Национальной футбольной лиги — Супербоуле.

Встреча, прошедшая в Майами, завершилась со счётом 31:20.

«Сан-Франциско», лидировавший в заключительной четверти со счётом 20:10, проиграл второй Супербоул в истории и не смог сравняться с «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», являющимися рекордсменами по количеству побед. В активе «Форти Найнерс» осталось пять побед, тогда как у «Стилерз» и «Пэтриотс» — по шесть.

Для «Канзас-Сити» это первая за 50 лет и вторая в истории победа в Супербоуле. В предыдущий раз «Чифс» становился чемпионом в 1970 году.

Подробнее о том, кто из россиян в своё время стал частью истории американского футбола, — в материале RT.