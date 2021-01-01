К Канаде или США через Германию: с кем может сыграть сборная России в плей-офф МЧМ-2021 по хоккею

Молодёжная сборная России по хоккею встретится с Германией в четвертьфинале чемпионата мира в Эдмонтоне. Немцы стали главным открытием группового этапа и впервые в истории пробились в плей-офф турнира. Сразу три игрока соперника входят в первую пятёрку лучших бомбардиров, в то время как никого из отечественных не оказалось в десятке. В случае победы подопечные Игоря Ларионова с высокой долей вероятности в полуфинале встретятся с Канадой или США.

На чемпионате мира по хоккею среди молодёжных команд в Эдмонтоне определились все участники плей-офф. Сборная России заняла второе место в своём квинтете и получила в качестве соперника по четвертьфиналу Германию. Для подопечных Игоря Ларионова решающая стадия первенства планеты начнётся 2 января в 20:00 по московскому времени.

До последнего тура россияне возглавляли группу B и могли остаться на первом месте, если бы США обыграли Швецию в овертайме или по итогам серии буллитов. Однако их матч закончился сухой победой американцев со счётом 4:0, из-за чего плей-офф для сборной России начнётся не со Швейцарии, а с Германии.

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Матчи с немецкой молодёжкой для россиян традиционно складываются очень успешно. С начала 1990-х каждая встреча заканчивалась победой отечественных хоккеистов, причём только в 1994 году сборная России забросила меньше четырёх шайб, довольствовавшись всего одной. Во всех остальных был зафиксирован разгром, в том числе на групповом этапе прошлогоднего чемпионата мира. Тогда подопечные Валерия Брагина, которому помогал нынешний наставник команды, выиграли со счётом 6:1. Тогда две результативные передачи отдал нынешний капитан российской сборной Василий Подколзин, а вратарь Ярослав Аскаров упустил «сухарь» на последних минутах.

Но та сборная Германии в корне отличалась от нынешней, которую вполне можно назвать главным открытием молодёжного чемпионата мира. За всю свою историю она никогда не выходила в плей-офф этого турнира, а в восьмёрке лучших оказывалась в последний раз только в 1996 году, когда после группового этапа борьбу продолжали шесть сборных. На протяжении 2000-х немцы неизменно балансировали между элитным и первым дивизионами, не претендуя на что-то большее, а теперь оказались в компании сильнейших молодёжных команд мира.

Обычно немецкая молодёжка комплектуется из игроков, выступающих у себя дома или в соседних Австрии и Швейцарии. По такому же принципу главный тренер Тобиас Абштрайтер собрал команду и перед поездкой в Эдмонтон, только теперь в его распоряжении оказались две настоящие звезды молодёжного хоккея, которые сразу принялись кардинально влиять на результат сборной.

В первую очередь речь идёт о Тиме Штюцле. На последнем драфте НХЛ «Оттава Сенаторз» выбрала этого нападающего под третьим номером, что позволило ему повторить национальный рекорд Леона Драйзайтля. Осенью Штюцле сломал руку и выбыл почти на два месяца, но он не только восстановился к чемпионату мира, но и успел подписать трёхлетний контракт с канадским клубом, где его будут ждать сразу по возвращении из Эдмонтона. Также карьера в НХЛ ждёт другого центрфорварда Джона-Джейсона Петерку. Его под общим 34-м номером драфта выбрал «Баффало Сейбрз».

В Эдмонтоне немецкая сборная начала удивлять с первого же матча, когда навязала борьбу Финляндии. Подопечные Абштрайтера уступили со счётом 3:5, а две шайбы себе в актив занесла тройка Штюцле и Петерки, дополненная Флорианом Элиасом. На следующий день Германия была буквально уничтожена Канадой со счётом 2:16, но при этом немцы стали единственной командой, которая дважды поразила ворота хозяев турнира.

В двух следующих матчах Германия добилась побед над Словакией и Швейцарией. Немцы забросили в общей сложности девять шайб. Первое звено оказалось причастным к каждому голу, и в итоге оно полностью оказалось в первой пятёрке лучших бомбардиров группового этапа — Штюцле и Петерка набрали по десять очков, Элиас заработал восемь. Никто из российских игроков при этом не оказался даже в первой десятке. Родиону Амирову удалось подняться только на 11-ю строчку благодаря двум голам и четырём передачам.

В случае победы сборной России придётся ждать итогов всех остальных четвертьфинальных матчей, чтобы узнать своего следующего соперника. В полуфинале состоится повторная жеребьёвка по рейтингу, составленному на основе результатов группового этапа. В нём российская команда занимает четвёртое место, так что с высокой долей вероятности дальше в плей-офф подопечных Ларионова будет ждать Канада, у которой пока первый номер посева. Сыграть с Финляндией или США получится в том случае, если одна из этих команд пройдёт в четвертьфинал, а другая из него вылетит. Получить соперника с более низким посевом удастся, если борьбу закончат хотя бы два из трёх фаворитов.