Стало известно полное расписание четвертьфинальных матчей на МЧМ-2021 по хоккею

Организаторы молодёжного чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне опубликовали расписание матчей 1/4 финала.

Все матчи первого раунда плей-офф пройдут 2 января. Открывать эту стадию соревнований будут сборные России и Германии. Их встреча состоится в 10:00 по местному времени (20:00 мск).

Далее пройдёт матч Швеции и Финляндии. Его начало запланировано на 13:30 (23:30 мск).

Третьими сыграют Канада и Чехия. Их встреча начнётся в 17:00 (03:00 мск 3 января).

Завершат серию четвертьфинальных матчей США и Словакия, которые выйдут на лёд в 20:30 (06:30 мск 3 января).

Ранее стали известны составы всех четвертьфинальных пар на МЧМ-2021 по хоккею.