Признание Резцовой-младшей и завершение карьеры Солдатовой: околоспортивные события недели

Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади с девятилетним мальчиком, а Александр Овечкин рассказал о подарке президента на свадьбу. Знаменитый вратарь Хосе Луис Чилаверт объявил о выдвижении на выборы президента Парагвая, а с трёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна сняли восьмилетнюю дисквалификацию. Дочь Анфисы Резцовой призналась, что скрывала беременность от матери, а титулованная гимнастка Александра Солдатова завершила карьеру. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Путин сыграл в хоккей со школьником

Президент России Владимир Путин сыграл в хоккей на ГУМ-катке с девятилетним участником всероссийской акции «Ёлка желаний» и пообщался с его семьёй.

В начале декабря глава государства принял участие в благотворительной акции, пообещав исполнить два желания, написанных на ёлочных украшениях. Автором одного из них оказался ученик начальной школы из Челябинской области Дмитрий Ащепков. Он мечтал побывать на Красной площади, покататься на коньках и посмотреть, где работает президент.

Вскоре, как сообщается на сайте Кремля, Дмитрий вместе с родителями, братом и сестрой приехали в Москву. Они посетили ВДНХ, планетарий, Московский зоопарк, парк «Патриот» и Кремль.

С Путиным мальчик встретился уже на катке. Глава государства спросил его о впечатлениях от Москвы, а затем пригласил на лёд олимпийского чемпиона Валерия Каменского. В ходе тренировки Дима забросил несколько шайб и в завершение вечера сфотографировался с президентом на память.

Овечкин рассказал о Путине

О самом президенте страны на минувшей неделе высказался российский нападающий Александр Овечкин. В интервью TeamRussia капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» назвал его лучшим президентом.

«Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием всё обсудит, поделится мнением. При этом у тебя не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым», — пояснил хоккеист.

В интервью Sport24 Овечкин также рассказал, что хранит дома сервиз, который Путин подарил им с Анастасией Шубской на свадьбу.

Овечкин также прокомментировал решение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Хоккеист предположил, что боец может провести ещё несколько боёв, «поскольку это всё очень зрелищно» и на Нурмагомедова «интересно смотреть и переживать».

Также хоккеист похвастался успехами своего старшего сына Сергея, который впервые встал на коньки. По его словам, вся семья волновалась, поскольку мальчику всего два года. Однако, как заверил Овечкин, на Сергея надели хорошую защиту и при падениях он не пострадал. В заключении спортсмен признался, что не пытается сделать из своих детей звёзд.

Чилаверт планирует стать президентом Парагвая

Знаменитый в прошлом парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт объявил о намерении баллотироваться на пост президента страны. Сейчас эту должность занимает Марио Абдо Бенитес. Следующие выборы запланированы на 2023 год.

«Горжусь тем, что я парагваец», — сообщается на агитационном плакате 55-летнего Чилаверта, который заметно погрузнел по сравнению с игровыми временами, но по-прежнему узнаваем.

Чилаверт вошёл в историю футбола как один из главных бомбардиров среди вратарей. В его активе более 60 голов, причём восемь он провёл за сборную Парагвая. В 1999 году голкипер первым в истории среди игроков своего амплуа оформил хет-трик в официальном матче. Чаще всего парагваец поражал ворота соперников с пенальти, но также забивал и со штрафных.

После окончания выступлений в 2005 году Чилаверт проявил интерес к политике.

Предвыборной программы у него пока нет, но он готов представить её в ближайшей перспективе.

Отменена восьмилетняя дисквалификация Сунь Яна

Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию трёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна и отменил решение, вынесенное коллегией арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) 28 февраля 2020 года о восьмилетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Дело связанно с успешным обжалованием антидопинговым агентством первоначального решения дисциплинарного совета Международной федерации водных видов спорта в отношении инцидента, возникшего в результате попытки взять допинг-пробу у Сунь Яна.

Китаец поссорился с допинг-офицерами Всемирного антидопингового агентства (WADA) ещё в сентябре 2018 года, когда вступил с ними в конфликт и отказался сдать анализ мочи. Телохранитель спортсмена при этом разбил пробирку с взятой у Яна кровью.

Во Всемирном антидопинговом агентстве заявили об ознакомлении с вердиктом Спортивного арбитражного суда. Вместе с тем там намерены предпринять необходимые меры для убедительного представления собственной позиции по делу, когда оно будет вновь рассматриваться коллегией CAS с другим председателем.

Солдатова завершила карьеру

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова завершила карьеру. В своём Instagram-аккаунте она написала, что переходит на новый жизненный этап и рада принятию этого решения.

«Мне 22, и впереди у меня много всего интересного. Я поставила себе много амбициозных целей и буду делать всё, чтобы их добиться!» — добавила спортсменка.

В разговоре с ТАСС Солдатова призналась, что не уходит из гимнастики и надеется реализовать планы и желания, связанные со спортом. А чтобы это сделать, необходимо быть полностью здоровой, отметила она. Также чемпионка поблагодарила тренеров, которые помогли ей в развитии карьеры: Ирину Винер-Усманову, Анну Дьяченко, Ольгу Назарову и Ирину Киевец.

Позже Винер-Усманова рассказала, что Солдатова будет помогать ей в зале, как только закончит все свои дела. Кроме того, гимнастка примет участие в показательных выступлениях.

«Просто она не хочет сейчас вступать в борьбу за Олимпийские игры, а просто так она не хочет находиться в зале, зная, что уже не догонит», — пояснила Винер-Усманова РИА Новости.

Тренер добавила, что пыталась уговорить Солдатову остаться в сборной России хотя бы ради зарплаты, но та отказалась.

Дочь скрыла беременность от Резцовой

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о том, как скрыла беременность от собственной матери — прославленной спортсменки Анфисы Резцовой, выигрывавшей в своё время Олимпийские игры и в биатлоне, и в лыжных гонках. Как намекнула 24-летняя девушка, она не стала признаваться в том, что ожидает ребёнка, чтобы Резцова-старшая раньше времени не проговорилась. При этом тренеру Николаю Загурскому она свой секрет раскрыла.

«Даже маме я сообщила буквально за пару недель до чемпионата России. Я боялась, что она скажет где-нибудь в интервью, и получилось бы совсем некрасиво. Я как бы молчу, а в СМИ это уже есть», — заявила биатлонистка РИА Новости.

Резцова должна родить в конце января или начале февраля. В последнее время она занималась решением квартирного вопроса, поскольку, по её словам, жить с ребёнком в однокомнатной квартире в Москве тесно. Поэтому с будущим отцом малыша Иваном Анисимовым они взяли ипотеку и купили жилплощадь в Санкт-Петербурге. Резцова также заметила, что продолжает тренироваться даже с животом.