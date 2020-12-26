Овечкин назвал лучшего партнёра по звену за карьеру

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кого считает самым сильным партнёром по звену, с которым ему доводилось играть на протяжении карьеры.

«Сергей Фёдоров. Точно могу выделить его. Уникальный талант. У нас в какой-то момент сложилась тройка в «Вашингтоне» — с ним и с Сашей Сёминым. Было очень хорошее взаимопонимание на льду, химия звена, как в таких случаях говорят. Мы потом в этом же сочетании на чемпионате мира в Квебеке выходили», — приводит слова Овечкина «Команда России».

Фёдоров является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». «Вашингтон» стал его последним клубом в заокеанской карьере. Он играл за «Кэпиталз» в сезоне-2008/09.

Ранее Овечкин рассказал о своём желании сыграть в официальном футбольном матче за московское «Динамо».