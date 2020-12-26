Овечкин рассказал о своём желании сыграть в официальном футбольном матче за московское «Динамо»

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём желании провести официальный матч в составе московского футбольного клуба «Динамо».

«А почему бы не попробовать? Я действительно хотел бы сыграть именно в официальном матче, чтобы, как, например, Лев Яшин войти в историю родного клуба как спортсмен, выходивший и на футбольное поле, и на хоккейную площадку. Разумеется, для этого много факторов должно совпасть. Чтобы и футбольному клубу не в ущерб было. Но желание такое действительно есть», — приводит слова Овечкина «Команда России».

35-летний Овечкин является воспитанником ХК «Динамо» и выступал за московский клуб с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13, выиграв Кубок Гагарина.

Ранее Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в московском «Динамо».