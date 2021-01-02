Рычаг колена от Липски, анаконда от Амирхани и удушение предплечьем от Романова: лучшие болевые приёмы 2020 года в UFC

Ариана Липски заставила сдаться Луану Каролину с помощью жёсткого рычага колена и сохранила прописку в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а Тиаго Мойзес сенсационно победил Майкла Джонсона с помощью ущемления ахилла. Александр Романов и Хуан Эспино исполнили оригинальные удушающие приёмы в схватках с Маркосом Рожерио де Лимой и Джеффом Хьюзом соответственно. О самых зрелищных болевых и удушающих 2020-го в UFC — в материале RT.

10. Хуан Эспино — Джефф Хьюз (тяжёлый вес)

Турнир: UFC 253 | Метод: удушающий шарф

Дата и место проведения: 27 сентября, Абу-Даби (ОАЭ)

На десятой строчке оказался оригинальный удушающий приём в исполнении Хуана Эспино. Испанец лишь в 38 лет попал в UFC, но успел прославиться как мастеровитый грэпплер. Оба своих поединка в крупнейшем ММА-промоушене он завершил в первом раунде, заставляя сдаться своих визави.

В сентябре 2020 года его жертвой стал Джефф Хьюз. На четвёртой минуте он прошёл в ноги и с ходу оказался в фулл-маунте. К удивлению как болельщиков, так и соперника, Эспино не остался в данной доминирующей позиции, а перешёл в боковой контроль, после чего исполнил редкий удушающий приём под названием «шарф». Благодаря этому в послужном списке испанца стало десять побед (не считая двух в выставочных боях) при одном поражении. Примечательно, что он потерпел его в далёком 2011-м, а обидчиком стал россиянин Виталий Минаков.

@juan_espino_ofi UFC 253: Juan Espino regresa con victoria al someter a Jeff Hughes en el primer asalto pic.twitter.com/sKkq6nyqpH — ((( Armando Santana )))🇮🇨 (@armandosanfer) September 27, 2020

9. Поляна Виана — Эмили Уитмайр (минимальный вес)

Турнир: UFC Vegas 8 | Метод: рычаг локтя

Дата и место проведения: 29 августа, Лас-Вегас (США)

На девятой позиции расположилась талантливая бразильская девушка-боец Поляна Виана. В январе 2019-го девушка прославилась тем, что задержала грабителя в Рио-де-Жанейро, а полтора года спустя заставила говорить о себе и в UFC. Причиной стала победа над Эмили Уитмайр.

В преддверии данной битвы Виана имела в пассиве три поражения подряд. Не исключено, что ещё одна неудача привела бы к её увольнению из UFC, поэтому триумф был нужен ей как воздух. В важный момент Поляна не подкачала и всего за 113 секунд заставила сдаться Уитмайр. Обладательнице фиолетового пояса по бразильскому джиу-джитсу хватило секунды, чтобы выбраться из сложной позиции снизу и поймать визави на рычаг локтя.

Arm lock da Polyana Viana em Emily Whitmire #UFCVegas8pic.twitter.com/8nMPfaOHos — Eddie Monteiro (@eddiemonteiro) August 30, 2020

8. Джулиан Эроса — Шон Вудсон (промежуточный вес)

Турнир: UFC Vegas 4 | Метод: удушение Д’Арса

Дата и место проведения: 27 июня, Лас-Вегас (США)

Из тяжелейший ситуации удалось выйти и Джулиану Эросе. На тот момент он выиграл лишь одну из четырёх предыдущих схваток, а в ходе данного боя находился в шаге от очередного фиаско. После второго раунда он уступал на карточках одного из трёх судей, а в третьем оказался в нокдауне и практически лишил себя возможности взять верх по очкам.

На помощь пришли навыки в грэпплинге. С трудом стоявший на ногах Эроса сначала сумел провести тейкдаун, а при попытке Вудсона подняться исполнил приём удушения Д’Арса. Шону не хватило ни «физики», ни мастерства, чтобы оказать достойное сопротивление.

7. Джек Херманссон — Келвин Гастелум (средний вес)

Турнир: UFC Fight Island 2 | Метод: скручивание пятки

Дата и место проведения: 19 июля, Абу-Даби (ОАЭ)

Хоть Джек Херманссон и не смог на мажорной ноте закончить год и войти в число претендентов на титул в среднем весе, зато именно в 2020-м он одержал одну из главных побед в карьере. Он успешно выступил в поединке с триумфатором 17-го сезона The Ultimate Fighter Келвином Гастелумом.

Несмотря на две неудачи подряд, Гастелум всё равно считался элитным представителем дивизиона и бойцом, который провёл самый конкурентный бой с Исраэлем Адесаньей. Но если с новозеландцем он сражался на протяжении 25 минут, то с Херманссоном не продержался и полутора. Швед захватил ногу визави и провёл скручивание пятки. До этого Гастелум сдавался только экс-чемпиону Крису Вайдману.

6. Морис Грин — Джан Вилланте (тяжёлый вес)

Турнир: UFC Vegas 4 | Метод: ручной треугольник из позиции снизу

Дата и место проведения: 27 июня, Лас-Вегас (США)

В преддверии июньского турнира Грин находился в шаге от увольнения. В последних двух боях он проиграл россиянам Сергею Павловичу и Алексею Олейнику, а его следующим оппонентом должен был стать в прошлом крепкий полутяжеловес Джан Вилланте. Никто не предрекал ему лёгкой победы, а в третьем отрезке Морис и вовсе чуть было не проиграл.

В первых двух раундах Грин был немного точнее Вилланте (56:46 по значимым ударам), но в заключительном пропустил встречный левый. Более двух минут он лежал на полу и терпел избиение, но в один момент перевернул ход неудачной пятиминутки. Находясь на лопатках, Морис захлопнул замок на шее Джана, изобразив подобие Иезекииля (фирменный удушающий приём Олейника). Оппоненту оставалось только постучать.

5. Александр Романов — Маркос Рожерио де Лима (тяжёлый вес)

Турнир: UFC Vegas 13 | Метод: удушение предплечьем

Дата и место проведения: 7 ноября, Лас-Вегас (США)

Пятёрку лидеров открывает Александр Романов. Непобеждённый молдаванин дебютировал в UFC только в сентябре, но уже успел одержать две яркие победы. Сначала он «задушил» Роки Мартинеза, а затем настала очередь Маркоса Рожерио де Лимы. Причём во втором случае он исполнил крайне редкий приём, ранее ни разу не приносивший успех в Абсолютном бойцовском чемпионате.

За минуту до конца первого раунда Романов второй раз повалил де Лиму на землю и оказался в полугарде. На протяжении оставшегося времени он не давал покоя противнику, то пугая его гильотиной, то бомбардируя кулаками и локтями. Затем, усыпив бдительность, провёл удушающий предплечьем. Бразилец не успел понять, в чём дело, как уже оказался без сознания.

4. Макван Амирхани — Дэнни Генри (полулёгкий вес)

Турнир: UFC 251 | Метод: анаконда

Дата и место проведения: 12 июля, Лас-Вегас (США)

Годом ранее Макван Амирхани уже был включён в десятку авторов лучших болевых года по версии RT. Вновь оказаться в списке финну опять помогла фирменная анаконда, а расположился он в шаге от тройки призёров. Правда, если тогда он расправился с не менее ярким грэпплером Крисом Фишголдом, то на этот раз испытание было не таким сложным.

Жертвой стал малоизвестный Дэнни Генри. Да, он также обладает страстью к болевым приёмам (пять из 12 побед), но в этом плане далёк от Фишголда (13 из 18). В итоге если год назад Амирхани пришлось провести в клетке почти два полных раунда, то в этот раз хватило 195 секунд. Стоит отметить, что отважный шотландец отказался стучать и предпочёл потерять сознание.

Neşeniz yerine gelsin diye...

Amirkhani! pic.twitter.com/riQZqAySRh — Mehmet Sanrı (@Mihemed) July 13, 2020

3. Брэндон Ройвал — Тим Эллиотт (наилегчайший вес)

Турнир: UFC Vegas 1 | Метод: ручной треугольник

Дата и место проведения: 30 мая, Лас-Вегас (США)

Что касается бронзового призёра, то триумф Брэндона Ройвала достоин внимания сразу по двум причинам. Во-первых, пусть он исполнил не самый редкий приём, но сделал это довольно красиво. А во-вторых, его жертвой стал известный специалист по грэпплингу Тим Эллиотт. Несмотря на всего лишь синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, он шесть раз заставлял противников сдаться, а в 2016-м даже бился за титул с Деметриусом Джонсоном.

Стоит напомнить, что в отчётной схватке от уроженца Денвера не ждали успеха. Он лишь дебютировал в UFC, но до этого уже имел в пассиве четыре поражения. Подтверждением опасений стал первый раунд, оставшийся за Эллиоттом. Во втором Брэндон смотрелся лучше и долгое время удерживал на полу оппонента, но ошибся и оказался в гильотине. Положение казалось безвыходным, но Ройвал выбрался, прошёл в фулл-маунт, после чего исполнил перекат и заключил оппонента в ручной треугольник. Тим отчаянно сопротивлялся, но был вынужден постучать.

✨ After Alot of heart Elliot

gets subbed by Royval ✨ pic.twitter.com/XgvnORgv09 — ☘️ MMA VISUAL ☘️ (@MMAVISUAL) May 30, 2020

2. Тиаго Мойзес — Майкл Джонсон (лёгкий вес)

Турнир: UFC Fight Night 171 | Метод: ущемление ахилла

Дата и место проведения: 13 мая, Джексонвилль (США)

В шаге от первого места остановился Тиаго Мойзес. Участник Dana White’s Contender Series дебютировал в UFC в 2018 году, но не смог с ходу пробиться в элиту лёгкого дивизиона. Вплоть до 2020-го в его послужном списке значилась всего одна победа при двух поражениях, а дуэль с Майклом Джонсоном вполне могла стать последней под эгидой крупнейшего промоушена. Но в нужный момент на помощь пришли навыки в бразильском джиу-джитсу, позволившие бойцу перезапустить карьеру в чемпионате.

По окончании первого раунда стало понятно, что Мойзес не способен конкурировать с Джонсоном в стойке. За пять минут он нанёс всего один точный удар, в то время как его оппонент отметился сразу 26 попаданиями. Бразилец понимал, что ему необходимо что-то менять, и с первых же секунд второго раунда вцепился в ногу американца. Майкл явно оказался не готов к подобному развитию событий и позволил Тиаго провести довольно редкий приём под названием «ущемление ахилла».

What a comeback from Thiago Moises 🔥🔥🔥



After remaining on the back foot in the first round, he turns it around and submits Michael Johnson in the second #UFCJAXpic.twitter.com/fT29Wvjw2I — MMA India (@MMAIndiaShow) May 14, 2020

1. Ариана Липски — Луана Каролина (наилегчайший вес)

Турнир: UFC Fight Island 2 | Метод: рычаг колена

Дата и место проведения: 19 июля, Абу-Даби (ОАЭ)

Для Арианы Липски 2020-й получился довольно тяжёлым. Из-за пандемии она пропустила первую половину года, а в конце потерпела чувствительное поражение от Антонины Шевченко. Не всё было просто и с её поединком с Луаной Каролиной, который удалось организовать лишь с третьей попытки. Зато он вряд ли разочаровал зрителей, а 26-летняя бразильянка второй раз выиграла в UFC и продемонстрировала своё мастерство в джиу-джитсу.

До поединка Липски вряд ли рассматривалась как специалист по грэпплингу. Её базовым видом единоборств считался муай-тай, в котором она владеет чёрным поясом. При этом в джиу-джитсу она могла похвастаться лишь фиолетовым. Поэтому неудивительно, что первую попытку провести болевой предприняла именно Каролина, схватив визави за ногу. Однако Ариана не растерялась и сначала попыталась выйти на залом голени (кафслайсер), после чего поймала оппонентку на рычаг колена. Захват получился таким сильным и опасным, что Луане пришлось незамедлительно постучать.