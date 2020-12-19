«Наша задача — превзойти мундиаль в России»: Это'О об уникальности ЧМ-2022, пандемии и своём 40-летии

Чемпионат мира по футболу в России на данный момент — лучший турнир такого уровня в истории, заявил в интервью RT посол ЧМ-2022 Самуэль Это'О. Однако в Катаре намерены превзойти этот успех и «сделать нечто уникальное». Бывший нападающий «Барселоны» также рассказал о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране, объяснил, почему решил завершить карьеру, и поделился своими впечатлениями от текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

— Какой из стадионов, на котором вы играли, больше всего напоминает «Аль-Райян»?

— Мы в Катаре хотим сделать нечто уникальное. Поэтому ни один наш стадион не похож на уже известные. Все арены, которые построили здесь, совершенно иные. Единственное, что у них может быть общего с остальными, — это газон. И даже его мы постарались улучшить. Стадион «Аль-Райян» — уже четвёртый открытый на данный момент в стране к чемпионату мира. Он способен вместить 40 тыс. зрителей, но на церемонии открытия заполнился только на 50%. Впустить больше людей ФИФА не позволила из соображений безопасности.

При этом на трибуны попали только те зрители, которые сдали тест на коронавирусную инфекцию и получили отрицательный результат, соблюдалась социальная дистанция. У этого стадиона есть одна особенность: он находится всего в пяти минутах езды от другой арены, то есть во время чемпионата такие футбольные фанаты, как я, смогут от одного стадиона за пять минут добраться на автомобиле до другого, чтобы посмотреть сразу два матча за один день.

Это нечто невероятное. Такого ещё не было. Но самое главное: финал мундиаля состоится ровно через два года после открытия «Аль-Райян». 18 декабря мы в Катаре отмечаем национальный праздник. А в 2022-м финальный матч будет сыгран в этот же самый день. Мы ещё не знаем, пройдёт он на международном стадионе «Халифа» или на другом, но это не так важно, потому что все арены просто невероятные.

Ahmad Bin Ali Stadium is ready to go!



The latest #Qatar2022 venue has been officially inaugurated, hosting the prestigious #AmirCup Final. pic.twitter.com/ftFsW8tk7V — Road to 2022 (@roadto2022en) December 18, 2020

— 20 тыс. зрителей на церемонии открытия арены — не слишком большая цифра, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом в мире?

— Думаю, вам уже известно, что в Катаре крайне мало случаев заражения благодаря серьёзному отношению правительства к пандемии. Здесь можно свободно находиться в некоторых общественных местах. Да, мы носим маски, но это наш личный выбор, а не обязательное требование. Кроме того, разработано специальное приложение, которое должно работать у каждого. Нужно, чтобы в нём у тебя горел зелёный статус.

Поскольку мы уважительно относимся к человеческой жизни и считаем, что жизнь других людей не менее важна, чем наша. Конечно, в обычной ситуации этот стадион был бы полностью заполнен болельщиками, но поскольку нам нравится соблюдать законы, мы следуем требованиям ФИФА и рекомендациям врачей. Поэтому цифра не может превышать 20 тыс.

— Многие продолжают ломать копья на предмет готовности Катара к ЧМ. На какой стадии, на ваш взгляд, находится страна, и не кажется ли вам, что ситуация напоминает ту, что имела место перед ЧМ в России, когда все сомневались, а в итоге признали турнир лучшим в истории?

— Чемпионат мира в России — пока что лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать ещё лучше. Наша задача — превзойти его. Если нужно будет начать первенство планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум. У нас нет проблем. Уже построены более 15 стадионов, но мы хотим открыть ещё больше. Такого пока не делал никто. С точки зрения подготовки нет поводов для беспокойства, мы работаем строго по графику. Всех вас ждём, надеемся, вы приедете в Катар и вместе, большой семьёй, проведёте здесь время. Верим, вам понравятся в этой стране не только стадионы, но и города.

Это'О о подготовке Катара к чемпионату мира

— Не могу не поинтересоваться вашим здоровьем, учитывая новости о том, что вы попали в аварию в ноябре. Ничего серьёзного не произошло?

— Слава богу, я сейчас нахожусь здесь. Бог дал мне второй шанс, и я жив. Мои друзья, помощники, охранники и водители, которые находились в этих двух машинах, серьёзно не пострадали. И я тоже.

— Вы очень занятой человек. Следите за Лигой чемпионов? Что думаете о результатах группового этапа?

— На этой стадии лучшие на данный момент команды всегда выходят в плей-офф. Думаю, это логично. Те, кто успешно провёл матчи в своих группах и показал хорошие результаты, пробились в 1/8 финала. В частности, там «Барселона» сыграет с ПСЖ. Мне бы хотелось, чтобы это противостояние состоялось в полуфинале или финале. Если им предстоит сыграть сейчас, что ж, посмотрим.

— За кого будете болеть?

— Это будут красивые матчи, и я надеюсь, пандемия не помешает болельщикам посмотреть их с трибун стадионов в Барселоне и Париже.

— В марте вам исполнится 40 лет. Как вы себя чувствуете в связи с этим?

— Я не вижу в этом никакой проблемы и комфортно ощущаю себя в данном возрасте. К счастью, мои жена и дети полностью здоровы. У меня тоже всё хорошо со здоровьем, и я успешно продолжаю обучение. Счастлив заниматься тем, чем сейчас занимаюсь. Мне больше нечего просить у Бога... Только чтобы пандемия закончилась как можно скорее и на лицах людей снова появились улыбки, несмотря на накопившиеся проблемы.

Это'О о своём 40-летии

— А на поле больше не тянет? Если из России позвонят и предложат подписать контракт на год, согласитесь?

— На профессиональном уровне я выступать больше не буду. Это уже не доставляет мне радости как спортсмену. Мне всегда нравилось ощущать себя частью команды, разделять это счастье со своими партнёрами. Теперь такой радости я лишён. Поэтому и решил завершить карьеру. Но, конечно, я очень люблю футбол и играть не перестану, например, с друзьями — на уровне, где не предъявляется высоких требований.