В Катаре открыли четвёртый стадион ЧМ-2022 по футболу

Короткая ссылка
В Аль-Райяне состоялось открытие стадиона «Ахмад бин Али», возведённого к предстоящему чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.
В Катаре открыли четвёртый стадион ЧМ-2022 по футболу
  • © Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре

Как сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022, новая арена способна вместить 40 тыс. зрителей.

Открытие состоялось 18 декабря в национальный день Катара перед финальным матчем Кубка Эмира между «Аль-Саддом» и семикратным чемпионом страны «Аль-Араби».

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил церемонию открытия и остался впечатлён новой ареной, отметив, что такой стадион идеально подходит для проведения матчей чемпионата мира.

«Поздравляю Катар с завершением очередного проекта. Страна великолепно готовится к турниру и идёт к тому, чтобы провести незабываемый чемпионат мира», — добавил глава ФИФА.

Стадион «Ахмад бин Али» стал четвёртым по счёту, открытым к чемпионату мира, который пройдёт в декабре 2022 года. Прежде были открыты стадионы «Халифа», «Аль-Джануб» и «Эдьюкейшн Сити».

Ранее сообщалось, что сборная Катара по футболу сыграет с командами группы A в европейской квалификации ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить