В Катаре открыли четвёртый стадион ЧМ-2022 по футболу

В Аль-Райяне состоялось открытие стадиона «Ахмад бин Али», возведённого к предстоящему чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022, новая арена способна вместить 40 тыс. зрителей.

Открытие состоялось 18 декабря в национальный день Катара перед финальным матчем Кубка Эмира между «Аль-Саддом» и семикратным чемпионом страны «Аль-Араби».

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил церемонию открытия и остался впечатлён новой ареной, отметив, что такой стадион идеально подходит для проведения матчей чемпионата мира.

«Поздравляю Катар с завершением очередного проекта. Страна великолепно готовится к турниру и идёт к тому, чтобы провести незабываемый чемпионат мира», — добавил глава ФИФА.

Стадион «Ахмад бин Али» стал четвёртым по счёту, открытым к чемпионату мира, который пройдёт в декабре 2022 года. Прежде были открыты стадионы «Халифа», «Аль-Джануб» и «Эдьюкейшн Сити».

Ранее сообщалось, что сборная Катара по футболу сыграет с командами группы A в европейской квалификации ЧМ-2022.