Сборная Катара по футболу сыграет с командами группы A в европейской квалификации ЧМ-2022

Короткая ссылка
Сборная Катара сыграет в одной из отборочных групп европейской части квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сборная Катара по футболу сыграет с командами группы A в европейской квалификации ЧМ-2022
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Как сообщает Верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года в Катаре, национальная команда страны — хозяйки турнира сыграет в группе А со сборными Португалии, Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана.

Отмечается, что эти встречи будут иметь товарищеский статус.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить