Сборная Катара по футболу сыграет с командами группы A в европейской квалификации ЧМ-2022
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Как сообщает Верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года в Катаре, национальная команда страны — хозяйки турнира сыграет в группе А со сборными Португалии, Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана.
Отмечается, что эти встречи будут иметь товарищеский статус.
Ранее стало известно расписание матчей сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022.