Сборная Катара по футболу сыграет с командами группы A в европейской квалификации ЧМ-2022

Сборная Катара сыграет в одной из отборочных групп европейской части квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как сообщает Верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года в Катаре, национальная команда страны — хозяйки турнира сыграет в группе А со сборными Португалии, Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана.

Отмечается, что эти встречи будут иметь товарищеский статус.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022.