Избиение судьи в Грозном, операция Шварценеггера на сердце и письма блокадницы Кокорину: околоспортивные события недели

В Чечне после матча молодёжных команд избили арбитра Богдана Головко. Арнольд Шварценеггер перенёс операцию на сердце, а Пеле отметил своё 80-летие. Акробатка Алёна Кулакова предложила подписчикам Instagram стать крёстными своего неродившегося ребёнка в обмен на гаджеты, а Александр Кокорин рассказал о письме 95-летней блокадницы. Об околоспортивных событиях недели — в материале RT.

В Грозном избили футбольного судью

После матча молодёжных команд «Ахмата» и «Спартака» в Грозном неизвестный атаковал судью Богдана Головко. Как указано в официальном протоколе, арбитру нанесли удары в область паха и по ногам. Затем эти же неустановленные лица зашли в судейскую комнату на стадионе имени Султана Билимханова, где в нецензурной форме выразили недовольство работой Головко. Уроженец Ялты прежде обслуживал матчи чемпионата Крыма, а в молодёжном первенстве дебютировал неделю назад и судил только вторую игру.

Изначально в СМИ появилась информация о том, что на Головко напал сотрудник службы безопасности «Ахмата». Однако клуб выступил с официальным опровержением. Там в избиении судьи обвинили прорвавшихся на поле болельщиков. Представители грозненцев пообещали наказать ответственных за инцидент, а также принесли извинения пострадавшему арбитру и другим участникам матча. Сам Головко заметил, что ударивший его человек точно не имеет отношения к команде, поскольку «на нём не было никаких отличительных знаков и атрибутики».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) решительно осудили нападение на Головко и пообещали провести тщательное разбирательство. Министр спорта России Олег Матыцин назвал случившееся безобразием, недопустимым в спорте и жизни. По его мнению, к виновникам должны быть применены «определённые санкции», а самому «Ахмату» важно «вовремя признать ошибки и не допускать таких инцидентов».

Как подчеркнул председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц, Контрольно-дисциплинарный комитет строго накажет «Ахмат» за необеспечение мер безопасности и отлучит нападавшего от футбола.

«То, что произошло по окончании матча, просто не поддаётся объяснению. Подобные случаи отпугивают молодых арбитров и губительны для репутации нашего футбола. Богдан — перспективный молодой арбитр, участник программы «Таланты и наставники». Это будущее нашего судейства», — подчеркнул Хачатурянц.

Кокорин рассказал о поддержке блокадницы, Ещенко приняли за Ленина

Александр Кокорин на минувшей неделе поучаствовал в двух матчах «Спартака», а также дал большое интервью главному редактору PeopleTalk Лауре Джугелии. В откровенной беседе футболист рассказал о пребывании в тюрьме. По словам Кокорина, за время заключения ему прислали около 6 тыс. писем. Причём наибольшую часть корреспонденции он получил от людей старшего возраста.

Особенно запомнилось Кокорину письмо от 95-летней женщины, пережившей блокаду Ленинграда. Пожилая женщина сочувственно отнеслась к жизненной ситуации, в которую попал спортсмен, и оказывала ему моральную поддержку. Если верить Кокорину, он прочитал все письма.

Между тем самого возрастного футболиста «Спартака» Андрея Ещенко, имеющего богатую растительность на лице, вновь сравнили с первым главой советского правительства Владимиром Лениным. По словам защитника, когда он гулял по Красной площади, ему говорили: «Ленин, давай сфотографируемся».

«Составлял конкуренцию актёрам», — пошутил Ещенко.

Он также признался, что ни разу не был в мавзолее, при этом не исключив всё же своего визита в будущем.

Впервые на сходство Ещенко и Ленина обратили внимание в соцсетях ещё в 2017 году. Если верить спортсмену, именем вождя мирового пролетариата называл его и бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Пеле отметил 80-летний юбилей

Единственный в истории трёхкратный чемпион мира Пеле на прошедшей неделе отметил 80-летие. Как заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, легендарный бразилец вывел футбол на новый уровень и олицетворял собой игру.

«Было просто невероятно наблюдать за ним на поле. Его совершенно по делу прозвали Королем», — подчеркнул он.

Сам Пеле в знаменательный день порадовался появлению своей карточки в компьютерной игре FIFA. Пресс-служба Кубка Либертадорес воссоздала в FIFA 2021 гол Короля футбола, который помог его «Сантосу» в 1963 году завоевать главный клубный трофей Южной Америки второй раз подряд. В своём обращении Пеле поблагодарил разработчиков игры за возможность «продолжать забивать мячи вечно».

🇧🇷🤩 ¡El histórico gol de @Pele en la final de 1963!



🔙🏆 Celebramos el cumpleaños del eterno ídolo de @SantosFC con la recreación de su maravillosa jugada para ser bicampeón de la #Libertadores.



🎮 #FIFA21@EASPORTSFutbolpic.twitter.com/u4ayiE1RSA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2020

«За свои 80 лет я в первую очередь должен поблагодарить Бога, давшего здоровье, которое позволило мне добраться до этого момента, в этом возрасте и в ясном уме. Быть может, не очень смышленым, но в ясном уме. Куда бы я ни ехал, в какое бы место я ни приезжал, меня везде хорошо принимают. Двери всего мира открыты. Я надеюсь, что, когда попаду на небеса, Бог примет меня так же, как сегодня меня принимает весь мир благодаря нашему любимому футболу», — приводит слова Пеле «Российская газета».

Отца гонщика Петрова застрелил киллер

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства муниципального депутата Выборгского района Ленинградской области и бизнесмена Александра Петрова — отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. По имеющимся данным, преступление произошло, когда 61-летний предприниматель находился на своём участке в посёлке Великом под Выборгом. Снайпер предположительно выстрелил с другой стороны реки.

Виталий Петров в момент трагедии выполнял функции стюарда Гран-при Португалии на трассе в Портимане. Он успел провести в данном качестве лишь три сессии свободных заездов и квалификацию, после чего экстренно вылетел в Россию. Как заявила бывший менеджер Петрова-младшего Оксана Косаченко, его погибший отец был человеком с большой буквы, который очень любил своих детей.

Шварценеггер перенёс операцию на сердце

Знаменитый спортсмен, актёр и политик Арнольд Шварценеггер перенёс операцию на сердце. Бывшему губернатору Калифорнии поставили новый аортальный клапан. Хирургическому вмешательству он был подвергнут в Кливленде. На своей странице в Twitter 73-летний Шварценеггер поблагодарил врачей за проделанную работу и признался, что чувствует себя хорошо и уже гуляет по городским улицам, любуясь удивительными статуями.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA — Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020

Поклонники обратили внимание, что лёжа на кровати в своей палате их кумир держит в руках подушку в форме сердца. По уточнению осведомлённых пользователей Reddit, пациент прижимает её во время кашля, потому что грудь после операции сильно болит ещё несколько недель.

Прославленный бодибилдер имеет врождённые проблемы с сердцем. В 1997 году он заменил себе аортальный клапан, порок которого ему диагностировали ещё в 1977-м. В 2018 году Шварценеггеру сделали очередную операцию на открытом сердце, сделав следующую замену.

Акробатка Кулакова предложила стать крёстными её ребёнка за iPhone

Российская акробатка Алёна Кулакова предложила подписчикам своего аккаунта в Instagram стать крёстными родителями своего ещё не родившегося ребёнка за iPhone 12 Prо и MacBook Pro. Поучаствовать в «акции» она предложила тем, кто «очень давно хотел завести ребёнка, но не получается».

«Всё-таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребёнком, а с iPhone 12 Pro и крёстными — немного легче и мне, и моему ребёнку!» — пояснила Кулакова.

Она также объяснила своё предложение желанием обратить внимание на проблему с детскими домами и усыновлением. Кулакова отметила, что хочет дать другим людям почувствовать, что такое быть родителем.

«Многие девушки продают за iPhone девственность. В мире все настолько удешевилось, что люди за iPhone готовы сделать что угодно. Я обращаю внимание сразу на две проблемы: детские дома и продажность девушек, которые готовы на любые непотребства. Сейчас мне звонят и пишут с угрозами, но я ведь ничего плохого не сделала. Ну серьёзно! Я, наоборот, делаю добрый жест для людей», — констатировала Кулакова.