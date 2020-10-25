Следователи опубликовали видео с места убийства депутата Петрова

Следственный комитет опубликовал видеоролик с места убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова.

На видео запечатлено, как эксперты работают на территории коттеджа, где было совершено убийство.

Место преступления полностью оцеплено. На кадрах ролика можно увидеть следы крови.

«На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области», — указывается в описании к видео.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Петров погиб в Ленинградской области в возрасте 61 года. Позднее следователи возбудили дело по факту убийства депутата.