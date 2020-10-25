СК возбудил уголовное дело по факту убийства по найму депутата Петрова
- РИА Новости
«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в вечернее время 24 октября неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего мужчину, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области.
Уточняется, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
Центральный районный суд Красноярска ранее арестовал на два месяца бизнесмена Анатолия Быкова в рамках расследования уголовного дела об организации убийства в 2005 году.