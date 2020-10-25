СК возбудил уголовное дело по факту убийства по найму депутата Петрова

Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в вечернее время 24 октября неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего мужчину, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области.

Уточняется, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Центральный районный суд Красноярска ранее арестовал на два месяца бизнесмена Анатолия Быкова в рамках расследования уголовного дела об организации убийства в 2005 году.