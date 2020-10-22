СК подтвердил задержание Быкова в рамках расследования другого дела
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- РИА Новости
«22 октября 2020 года Анатолий Быков задержан в рамках расследования другого уголовного дела, ранее возбуждённого в отношении него по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России (организация убийства по найму)», — следует из заявления.
Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в связи со знакомством Быкова с ключевым свидетелем по делу и возможностью оказать на него воздействие или же скрыться от органов следствия и суда.
Ранее адвокат Быкова сообщил о его повторном задержании. 22 октября суд в Красноярске перевёл Быкова под домашний арест.
В конце августа сообщалось, что Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году.
Бизнесмену также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства в 1994 году.