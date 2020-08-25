Бизнесмен Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году

Короткая ссылка
Следственными органами СК России по Красноярскому краю в отношении бизнесмена Анатолия Быкова возбуждено уголовное дело по факту организации убийства в 2004 году.
Бизнесмен Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году
  • РИА Новости
  • © СК РФ

Об этом говорится на сайте ведомства.

​«Следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления... (организация убийства по найму), а именно о том, что летом 2004 года в посёлке Удачном города Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя города Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме $50 тыс.», — отмечается в сообщении.

13 июля Быкову было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.

В мае Следственный комитет предъявил Быкову обвинение в организации двойного убийства в 1994 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить