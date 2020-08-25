Бизнесмен Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году

Следственными органами СК России по Красноярскому краю в отношении бизнесмена Анатолия Быкова возбуждено уголовное дело по факту организации убийства в 2004 году.

Об этом говорится на сайте ведомства.

​«Следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления... (организация убийства по найму), а именно о том, что летом 2004 года в посёлке Удачном города Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя города Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме $50 тыс.», — отмечается в сообщении.

13 июля Быкову было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.

В мае Следственный комитет предъявил Быкову обвинение в организации двойного убийства в 1994 году.