Красноярскому бизнесмену Быкову предъявлено новое обвинение

В Красноярском крае бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.

Об этом сообщает СК России.

По предварительной версии следствия, Быков с 1993 по 1995 год с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края «сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе свою преступную группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими».

15 мая Следственный комитет предъявил Быкову обвинение в организации двойного убийства в 1994 году.

В начале июня следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.

По данным следствия, с 1993 года, то есть на протяжении 27 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии — вор в законе — с криминальным прозвищем Вася Бандит.

Мужчина был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.