В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе

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Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.
В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе
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Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК России)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, с 1993 года, то есть на протяжении 27 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии — вор в законе — с криминальным прозвищем Вася Бандит.

Мужчина был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства.

В процессе своей преступной деятельности подозреваемый и участники возглавляемых им преступных сообществ занимались вымогательством, совершали похищения предпринимателей, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывали нелегальный бизнес.

«В настоящее время с подозреваемым работают следователи, проводятся обыски и иные следственные действия», — указали в ведомстве.

В ноябре 2019 года следственный комитет объявил в розыск 36-летнего Виктора Жаринова, занявшего «высшее положение в преступном сообществе».

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