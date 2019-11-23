СК объявил в розыск криминального авторитета Виктора Жаринова

Следственный комитет объявил в розыск 36-летнего Виктора Жаринова, занявшего «высшее положение в преступном сообществе».

Как сообщает ведомство, против него возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

«По данным следствия, в мае 2013 года Жаринов, являясь одним один из криминальных авторитетов Нижегородской области, занял высшее положение в преступном сообществе — вор в законе», — говорится в заявлении СК.

С этого времени по ноябрь 2019 года Жаринов организовал ряд тяжких и особо тяжких преступлений в России, отметили там.

По версии следствия, мужчина организовал похищение двух жителей города Ульяновска, которых удерживали в Нижнем Новгороде и в Чебоксарах. Это делалось для принуждения их к передаче лицам из криминальной среды одной из коммерческих организаций.

В октябре сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова. Позднее Следственный комитет России опубликовал видео с места обнаружения тел.

В сентябре газета «Взгляд» писала, что правоохранительные органы задержали восьмерых мужчин, подозреваемых в убийстве Сидоровой и её родственников.

12 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал троих предполагаемых соучастников убийства депутата.