Суд заочно арестовал ряд подозреваемых в убийстве подмосковного депутата

Басманный суд Москвы заочно арестовал троих предполагаемых соучастников убийства депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой, а также членов её семьи, которое произошло в 2012 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия о заочном аресте Романа Козлова, Сергея Тюричева и Александра Чернышева. Срок ареста установлен в виде двух месяцев со дня их экстрадиции либо задержания на территории России», — сказала она.

В октябре сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова. Позднее Следственный комитет России опубликовал видео с места обнаружения тел.

В сентябре газета «Взгляд» писала, что правоохранительные органы задержали восьмерых мужчин, подозреваемых в убийстве Сидоровой и её родственников.